¡Sorprendió a sus fans! Milo J se reencontró con su público en un ensayo abierto

Este encuentro íntimo llega en la previa de sus dos presentaciones históricas en el Estadio Vélez Sarsfield, donde presentará su nuevo álbum La vida era más corta —una obra que une raíces folklóricas, tango, cantos populares y sonidos contemporáneos— y recorrerá todo su repertorio, incluyendo los albums 511, EDSM, 111, 166 y Retirada.

Las entradas para el 19 de diciembre se encuentran disponibles a través de www.enigmatickets.com, con todos los medios de pago y el beneficio de 6 cuotas sin interés con tarjetas Santander American Express a través de la app de Santander o Modo.

Milo J encarna el espíritu de una generación que encuentra en su música una forma de identidad y pertenencia. Su recorrido artístico, que comenzó en Morón y hoy lo lleva a llenar estadios en toda Latinoamérica y Europa, combina raíz, emoción y una autenticidad que trasciende géneros.

18 DE DICIEMBRE AGOTADO

19 DE DICIEMBRE NUEVA FECHA

ESTADIO VÉLEZ