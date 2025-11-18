¡Sorprendió a sus fans! Milo J se reencontró con su público en un ensayo abierto
Antes del inicio de su nueva etapa en vivo en el Estadio Vélez, Milo J se reencontró con su público en un ensayo abierto en Niceto, el mismo lugar donde dio su primer gran show en Buenos Aires.
Durante más de una hora, Milo J repasó temas nuevos y clásicos, mostrando una pequeña muestra de lo que se vivirá los 18 y 19 de diciembre en Vélez. En el setlist sonaron canciones de todo su repertorio, incluyendo temas de su nuevo álbum La Vida Era Más Corta como “Solifican12”, “Ama de mi sol”, “Lucía”, “MmmM”, “Llora llora”, “Recordé”, “Niño” y “Luciérnagas”, entre otras.
Pero lo más significativo fue que Milo J abrió las puertas a su proceso creativo como casi ningún artista lo hace, invitando a sus fans a ver —y vivir— desde adentro un momento que suele quedar reservado para la intimidad del ensayo. Hacerlos parte del detrás de escena le dio al encuentro una dimensión especial, donde la audiencia no solo presenció un show, sino que formó parte activa de la construcción de esta nueva etapa.
El público acompañó cada tema a los gritos, generando una atmósfera de pura energía, complicidad y una conexión que terminó de convertir la experiencia en algo único.
El ensayo fue también un reencuentro. Desde que Milo J salió al escenario, la energía fue inmediata: el público explotó en euforia, coreó cada tema y acompañó cada cambio de clima con una entrega absoluta. El vínculo con su publico fue total: miradas, gestos, sonrisas de emoción y ese ida y vuelta que solo sucede cuando un artista y su gente se entienden de principio a fin. La sala entera vibró con una felicidad compartida que convirtió la tarde en un recuerdo único. El artista sigue demostrando que su relación con la gente es tan real y profunda como su música.
Este encuentro íntimo llega en la previa de sus dos presentaciones históricas en el Estadio Vélez Sarsfield, donde presentará su nuevo álbum La vida era más corta —una obra que une raíces folklóricas, tango, cantos populares y sonidos contemporáneos— y recorrerá todo su repertorio, incluyendo los albums 511, EDSM, 111, 166 y Retirada.
Las entradas para el 19 de diciembre se encuentran disponibles a través de www.enigmatickets.com, con todos los medios de pago y el beneficio de 6 cuotas sin interés con tarjetas Santander American Express a través de la app de Santander o Modo.
Milo J encarna el espíritu de una generación que encuentra en su música una forma de identidad y pertenencia. Su recorrido artístico, que comenzó en Morón y hoy lo lleva a llenar estadios en toda Latinoamérica y Europa, combina raíz, emoción y una autenticidad que trasciende géneros.