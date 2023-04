Nacho de Gran Hermano 2022 abandonó Telefe y ahora trabajará en otro canal

Aunque el ex participante cambia de canal -el reality de convivencia se vio por Telefe- Nacho está contratado por Kuarzo, la productora que hizo Gran Hermano 2022 y es dueña de Net TV.

El joven, que tras salir del reality continuó su romance con Lucila La Tora Villar, había empezado a incursionar en el mundo del streaming y, ahora, se le suma esta nueva oportunidad laboral. ¡Felicitaciones!

La furiosa reacción de Nacho de Gran Hermano 2022 cuando atacaron a La Tora

A casi un mes de la gran final de Gran Hermano 2022, algunos participantes encontraron lugar en el Bailando 2023, otros harán su debut teatral, así como están los que encontraron una oportunidad en el mundo del streaming. Y ese es precisamente el caso del subcampeón Nacho Castañares, quien mantiene la relación sentimental que nació en el reality con La Tora Lucila Villar.

Así las cosas, el rubio ya comenzó de lleno con transmisiones virtuales donde interactúa con los muchos seguidores que logró en el programa de Telefe. Pero sucede que mientras leía los comentarios que le dejaban, Nacho reaccionó molesto saliendo al cruce por uno en particular.

“La gente amaba a un chico de 19 años que era honesto, genuino, inteligente y que luchaba por encontrar su camino en la vida. Quedate como estás, disfrutá de tu juventud y no dejes que viejas como Lucila te cambien para convertirte en una mediocre como ella”, decía el agresivo mensaje que Castañares no dejó pasar.

Fue entonces que la sonrisa del ex hermanito se borró de su rostro y muy serio disparó: “No. No la bardeen a Lu, chicos. Nada que ver”. Al tiempo que agregó asombrado por la violencia verbal del mensaje: “Posta que no, no me gusta que la bardeen, así que basta. Pensé que estaba todo bien y no”.