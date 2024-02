Nacho Otero dio detalles de cómo hizo para bajar 45 kilos y la ansiedad que padeció: "No me entraba la ropa"

Y agregó: “Si bien yo ya venía con sobrepeso, llegué a pesar en la pandemia 135 kilos y para que te des una referencia son 45 kilos de más de lo que peso ahora, que estoy pesando 90, es mucho”.

“Es sobrepeso, no estamos hablando de unos kilitos por la ropa, estamos hablando de que yo en esa época tomaba 6 pastillas, teniendo en ese momento 35 años”, se sinceró Nacho Otero.

Embed

“La ansiedad se generó porque cuando yo fui papá me empecé a plantear un montón de cosas y entre ellas la finitud, porque ser joven es sentir que no te vas a morir nunca. Cuando fui papá y me pusieron a mi primer hijo León en brazos, tengo dos, me salió un pensamiento que es como una voz interna y a mí me dijo ‘no te podés morir’, lo cual fue terrible porque es algo que no controlas y me generó ansiedad”, comentó el conductor.

Y recordó sobre los cambios en su vida que implementó: “Yo en la pandemia con mi edad entré en grupo de riesgo por el nivel de sobrepeso que tenía: sobrepeso más prediabetes. Empecé a activar con temas laborales, me empecé a juntar con gente, empecé a hacer radio y llegó un momento en el que llegó la tensión a mi cuerpo y a mejorar mi salud porque yo estaba roncando y tenía apneas de sueño y mi esposa me sacudía y seguía durmiendo”.

“En el trabajo que me digan gordo no me afectaba, pero donde sí yo salía deprimido era cuando alguien me decía ‘te lo digo por tu bien, estás gordo y tenés que bajar de peso’, yo ya sé eso”, explicó Nacho.

Y cerró: “Donde peor me pegaba era al ir a comprar ropa porque con 45 kilos de más no hay ropa que te entre y eso está mal porque una cosa es que tengas un problema y otra es que no te puedas vestir”.

nacho otero.jpg

El posteo de Nacho Otero con la imagen del antes y después de su drástico cambio físico

Nacho Otero compartió hace unos días un fuerte posteo en su cuenta de Instagram donde dio detalles y compartió fotos del antes y después físico para ayudar a las personas que estén pasando por una situación de sobrepeso en base a su experiencia.

"En el último año muchos me preguntaron que hice para bajar de peso o incluso si estaba bien de salud. La respuesta es: estoy mejor que nunca!", comenzó el periodista.

"Pero hace no mucho tiempo atrás estuve mal. Me abandoné, engordé muchísimo y llegué a pesar 135 kgs. Luego de una crisis de ansiedad que me llevó a un punto límite decidí cambiar mi vida", continuó.

nacho otero peso posteo.jpg

Y explicó: "¿Qué hice? Dieta keto, ayuno intermitente, entrenar y volver a jugar al tenis. Esas fueron las cosas que me sirvieron a mi. Sin embargo, no son las únicas que funcionan y cada uno puede elegir sus herramientas".

"Hoy en el comienzo del 2024 quiero agradecer a todos los que me acompañaron en este camino: mi familia, mis amigos y al consejo de @dieleuco que me contactó con mi nutricionista Manu que fue mi gran compañero en este proceso, con quien hoy ya tengo una relación de amistad. Gracias Manu querido", comentó Nacho Otero.

"Hay muchísimas formas de encarar los procesos de cambio en la vida, pero hay dos elementos que tienen que estar si o si: la mentalidad adecuada y la gente indicada. Sin esas dos cosas nada es posible…", finalizó compartiendo los estudios clínicos que se hizo por este tema.