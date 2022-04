¿Nació el amor entre una participante y un cocinero de El hotel de los famosos?

Después de esa confesión, Santiago Albornoz del Azar y Melody Luz dejaron fluir sus sentimientos frente a las cámaras.

La joven y el cocinero del certamen mantuvieron un pícaro ida y vuelta que terminó en varios abrazos y besos incluidos: “Santi no sólo me beso, sino que me comió la boca”, reveló Melody.

“Como tengo tatuado ‘prohibido rendirse’”, cerró, dejando en la puerta abierta a un nuevo capítulo con Santiago.

Dura advertencia del Chino Leunis a Martín Salwe en El hotel de los famosos

Se vio un tenso momento el miércoles en el programa El hotel de los famosos, El Trece, entre el conductor El Chino Leunis y Martín Salwe, quien ya había tenido una fuerte discusión en su momento con Leo García.

Martín Salwe pasó un mal momento en uno de los desafíos planteados en el reality y terminó con una fuerte advertencia de Chino Leunis.

Enojado por no poder mover unas tuercas, el locutor expresó: “Por ejemplo, yo copié los movimientos de Melody Luz (ganadora del desafío) con todas las tuercas, que era pegarlas para que suban. Y eso, en ningún pasó”.

Ahí, el Chino Leunis remarcó al instante: “Yo te entiendo, Martín. Yo lo que te pido es que no desconfíes de la transparencia de la competencia. Porque si vos me decís esto a mí en otra instancia, se arma flor de lío”.

Y le aclaró de manera tajante: “Melody ganó en buena ley, el Chanchi lo hizo de distinta manera y vos simplemente te rendiste. Entonces, si nosotros depositamos la culpa de tu accionar simplemente porque esa tuerca no fluyó como te hubiera gustado, lo lamento, realmente”.