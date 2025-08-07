Eva Bargiela sorprendió en Pasapalabra al revelar el nombre del bebé que espera junto a Gianluca Simeone

"La verdad que estoy muy contenta con este presente. Siempre me imaginé siendo mamá, formando una familia y siento que encontré una persona buena con quien hacerlo", había confiado anteriormente frente a las cámaras de Puro Show (El Trece) donde también había confirmado que con su pareja decidieron que el bebé nazca en Argentina. Al tiempo que por ese entonces, sobre el nombre del pequeño había adelantado: "Me parece que va a ser un solo nombre, va a ser simple, no va a ser exótico".

Vale señalar que anoche en Pasapalabra, Eva Bergiela disputó el rosco con Kevsho, y con un sólo error fue la ganadora de la emisión, llevándose como premio la nada despreciable suma de 500 mil pesos, que seguramente serán destinados a comprar pañales o alguna ropita de cara a la llegada de Faustino.

Eva Bargiela y Gianluca Simeona 1

Qué decía Eva Bergiela tras confirmarse su embarazo

Después de que meses atrás Gianluca Simeone disputase una importante final para el Rayo Majadahonda y fuese uno de los protagonistas al marcar un gol cuando el joven de 26 años eligiese anunciar que se convertiría en padre colocando la pelota de futbol en su vientre, fue su manera de confirmar que su pareja Eva Bargiela estaba embarazada.

Se trata del primer hijo de la pareja, que blanqueó su romance un año atrás. Claro que la noticia generó gran felicidad entre sus seguidores y, tras ello, Eva rompió el silencio ante el anuncio de su novio.

Lo cierto es que ya más de un año Eva Bargiela y Gianluca Simeone se convirtieron en una de las parejas más queridas. Tras su escandalosa separación de Facundo Moyano, la modelo apostó nuevamente al amor luego de conocer por casualidad al hijo del Cholo Simeone en un boliche.

Al tiempo que esta noticia claramente cambió la vida de ambos. Desde ese momento comenzaron a intercambiar mensajes, para luego tener su primera cita y desde entonces no volvieron a separarse. Pese a la distancia, porque él vive en España y ella en Argentina, buscan la forma de hacer funcionar su relación.

gianluca simeone.jpg

En este contexto, fue el propio Gianluca Simeone quien anunció la feliz noticia en medio de un partido de fútbol que disputaba: la pareja espera su primer hijo. Así, si bien Eva Bargiela no compartió por ese entonces contenido al respecto en sus redes sociales, sí brindó declaraciones para Ángel de Brito y fue él quien lo compartió en su cuenta de Instagram.

El conductor de LAM (América TV) explicó por entonces que se trataba de una información que manejaba desde hacía algún tiempo y pese a que había adelantado que una pareja esperaba su primer hijo, no había dado los nombres de los protagonistas. De esta manera, después de que la pareja lo confirmase, el periodista celebró la noticia.

Asimismo, fue quien compartió las palabras de Eva Bargiela: "Todos superfelices. Es el primer nieto de los dos lados. Así que están todos muy emocionados".