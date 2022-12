Nadia Epstein aniquiló a Marcos de Gran Hermano 2022: "No es..."

nadia espetin 1.jpg

“A los tibios los vomita Dios”, lanzó Nadia en una entrevista con el ciclo radial Por si las moscas, La Once Diez. Y fundamentó su opinión sobre el joven que se muestra calmo y sin entrar en conflictos en la convivencia.

“Nadie en la vida normal no opina de nada, no se confronta con nadie, no expresa nada. Creo que no es real eso que muestra, creo que él tiene una personalidad con mucha templanza y eso lo ayuda a no tener problemas con nadie en la casa y escapar de la placa”, precisó Nadia Epstein.

Y apuntó: “No es un juego que a mí me guste ver, ni que me parezca que tenga méritos”. Además, reconoció que se considera "team Coti", en las últimas peleas que protagonizó la joven correntina con sus compañeras tras la polémica espontánea.

Gran Hermano 2022: el noble gesto de Marcos con Coti que enterneció a todos

Pudo verse a Coti Romero deambular por la casa de Gran Hermano 2022 con gesto de tristeza, angustia y hasta desesperación. Algo que notó el salteño Marcos Ginocchio con sólo una mirada, por lo que no dudó en ir a abrazarla y preguntarle "¿Por qué tenés esa cara?".

"Es la única que tengo", respondió la correntina esbozando una sonrisa al verlo hacer morisquetas caminando encorvado para alegrarla un poco.

Esta situación no tardó en viralizarse en Twitter, generando mucha empatía con el carilindo de Gran Hermano 2022, que muchos ya apuestan podría ser uno de los finalistas allá por el mes de marzo. Pero para eso todavía falta muchísimo.