Gran Hermano 2022: Agustín se quebró en vivo al hablar de su relación con Marcos tras su eliminación

Marcos triste por la salida de Agustín - GH 2022.jpg Marcos Ginocchio se mostró triste por la salida de Agustín Guardis de la casa de Gran Hermano 2022.

"Con él desde el principio tuvimos una relación muy especial. Yo siempre entré a jugar muy fuerte. Siempre dije que era un jugador nato, que era el estratega de la casa. Pero con él me pasó esas cosas que no te esperás que te pasen en una competencia como ésta", explicó Agustín.

Agustín emocionado hablando de Marcos - GH 2022.jpg En el Debate Íntimo, Agustín Guardis se emocionó al hablar de la amistad que forjó con Marcos Ginocchio dentro de la casa de Gran Hermano 2022.

Al tiempo que ya con la voz quebrada por la emoción, el octavo eliminado de Gran Hermano 2022 agregó: "Encontré a alguien que es un tipazo, un pibe de diez. Es lo mejor que hay. A mí me contenía mucho. Era el pibe que me ponía los pies sobre la tierra. Cuando yo estaba demasiado obnubilaba con el juego, venía, me hablaba o con un gesto, él me sacaba de ahí".

Gran Hermano 2022: Qué le dijeron al oído a Agustín Guardis tras ser eliminado

El domingo por la noche, Agustín Guardis se convirtió en el nuevo eliminado de la casa de Gran Hermano 2022 (Telefe). Tras salir e intercambiar unas palabras con Santiago del Moro, Frodo se acercó a su gente, pero una mujer lo detuvo, lo agarró y le dijo algo al oído.

La imagen se volvió viral al igual que la pregunta "¿qué le dijo?". En el video de la escena no llega a escucharse lo que le dice la persona en cuestión. No obstante, la secuencia quedó registrada y provocó indignación y curiosidad a partes iguales en las redes sociales.

Agustín Gran Hermano Agustín Guardis es el octavo eliminado de Gran Hermano 2022. Al salir, alguien le dijo algo al oído.

“La bronca que me da que los familiares no entiendan que NO le tienen que dar información de lo que está pasando afuera”, “La cara de Agustín en HD, no sé que le dijo pero lo descolocó totalmente”, “Activa el plan repechaje’ esté todo calculado”, “Tiene que ser algo muy heavy como para que se ponga serio de esa manera”, opinaron algunos de los usuarios de Twitter.

Cabe destacar que Agustín Guardis fue eliminado en la última gala de Gran Hermano 2022 con el 76,47% de los votos en su contra.