Nancy Dupláa hizo una inesperada confesión sobre su matrimonio con Pablo Echarri: "Una vez sentí que..."

La actriz habló con Catalina Dlugi y contó cómo hicieron para terminar con los celos y fortalecer la pareja. Además, reveló que atravesaron una crisis y que supieron sortearla.

"Con el tiempo nos seguimos gustando el uno con el otro. Los celos se van disipando con la confianza que el otro te transmite", explicó en el ciclo radial Agarrate Catalina.

Luego agregó: "Nosotros somos bastante conversadores. Si hay algún problema lo desactivo rápido, no me gusta estar cargada, envenenada".

Del mismo modo, Nancy Dupláa dijo que "con la convivencia también van apareciendo cosas que no son tan afines. Hubo muy pocos momentos donde sintiera que la pareja podría quebrarse, quizás una sola vez".

Pablo Echarri Nancy Duplaa

La decisión que tomaría Nancy Dupláa si Pablo Echarri desembarca en la política

Por otro lado, sobre el posible desembarco de Echarri en la política, Dupláa deslizó la decisión que tomaría en cuanto a acompañar a su pareja en ese camino.

“En la profundidad, la Argentina es un país en donde no solo la política es lo que esta envenenada, creo que alrededor hay muchas cosas como los medios de comunicación y los comunicadores que genera mucha irritabilidad y envenenamiento. Es un terreno minado, hay que tener mucha espalda para bancarlo porque el juego no es limpio. Es un trabajo que no sé si tengo ganas de transitar ni como acompañante”, se sinceró.