Narda Lepes detalló los excéntricos pedidos que le hicieron los cantantes más famosos

"Robbie Williams, Ricky Martin y Chayanne fueron los más amorosos", destacó la cocinera en charla con Fer Dente. Y contó sobre la mecánica de trabajo: "En general mandan un rider y haces lo que piden".

“Jennifer López raro, pidió todo el camarín todo blanco. Entonces vas viendo que los platos tienen que ser blanco, los cubiertos tienen que ser blancos. ¿De dónde mierda sacamos cubiertos blancos?”, señaló Narda Lepes.

Luego contó que Ozzy Osbourne no quería nada de color verde en el camarín: “Él quería cada día un pollo entero al horno con todo, con el cuello, todo cocido".

“Aerosmith pedía algo que no entendíamos qué era y encima decía ‘esto es muy importante’ con muchos carteles”, relató la cocinera. “Pedía una heladera con unas bolsas con cierre con una cantidad de hielo, era una medida específica de la bolsa y la quería justo al lado del escenario para irse”, detalló la cocinera.

“Entonces yo pedía que me expliquen para qué es así puedo buscar reemplazos para lo que me piden porque esa medida de bolsa no tengo. La heladera ¿se la llevan? ¿Te la tengo que cobrar o las vas a dejar?”, continuó Narda Lepes.

“Steven Tayler baila mucho. Entonces cuando se bajó del escenario, se subió a la limusina, se sacó las botas y metió en cada ziploc un pie. Hasta que no lo vimos no nos fuimos”, detalló ante la atenta mirada del conductor.

Y sobre Madonna recordó: “En el estadio comía arándanos, un té, zanahorias baby y deja de contar”. "Lo que sí puedo decir es que todos los días ensayaba en show completo, no un poquito, completo, las dos horas y media de show”.

“Nos tomaban la temperatura del agua con la que lavábamos los platos. No se podía enfermar nadie, nos decían ‘esto no es un show de rock, esto es un Broadway show and tour, del primero al último son importantes, nadie se puede intoxicar’”, concluyó la cocinera.

La polémica frase de Narda Lepes sobre las licencias laborales que se volvió viral

La reconocida chef y empresaria gastronómica Narda Lepes se convirtió en el epicentro de una polémica en las redes sociales después contar que sacó una estadística sobre las licencias laborales que solicitan sus empleados hombres y mujeres.

“Lo que más caro me salió en mi vida profesional fueron las lesiones de fútbol”, reveló la cocinera.

“Le pedí a mi contador ‘¿me podés analizar todas las licencias que di de trabajo? Todas. Y dame estadísticas sobre eso’”, contó Lepes invitada a Hola Vos, un ciclo de streaming de Telefe.

“El 70% de las licencias que di fueron a hombres, de enfermedad, de esas cosas de licencia de trabajo, fueron a varones. El 85% de esas licencias son lesiones de fútbol”, precisó la cocinera, que luego diferenció: “Del 35% de las mujeres que pidieron licencia, el 80% eran cuidar a alguien. Prioridades, ¿no?”.

Por último, reflexionó: “Bueno, ahí tenés a los que te dicen ‘no, porque se embarazan, porque no sé qué’. El problema es que lo que más caro que me salió en mi vida profesional fueron las lesiones de fútbol de los varones”.