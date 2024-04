Raquel Mancini habló del bullying que sufrió en televisión: "Andy Kusnetzoff me tiene que pedir perdón"

"Cada vez que ponían cirugías, me ponían con la boca enorme, como tenía en su momento. Hoy no se puede hablar de cosas que antes se podían hablar. Pero no se hace falta... cambiás, hacés zapping, o ves en este mismo canal, y nadie puede hablar de nada, y menos cagarse de risa como se rieron de mí", agregó.

Y expresó: "Hay personas que me tienen que pedir perdón todavía, por ejemplo Andy Kusnetzoff. Él se rió mucho de mí cuando hacía CQC. Y cuando yo trabajaba para la radio y estaba de notera, en pleno acto de la CGT, me dijo: 'qué hacés acá, Mancini'. Y le respondí: 'Estoy haciendo lo mismo que vos, ¿no me ves que estoy con un micrófono y un grabador?'. Y lo ponían al aire y se reían".

"¿No lo volviste a cruzar en el último tiempo?", le preguntó el conductor. "No, no me lo crucé. Me llaman todos los años cincuenta veces para ir al programa y no voy a ir nunca. Eso no se lo perdono. Sufrió mi familia, sufrí yo y las personas que me quieren. Hay un límite, no me jodan más, ya no dejo que me jodan más. El límite lo pongo yo", remarcó firme.

En su despedida de LAM, Raquel Mancini se quebró al hablar de su máximo deseo en la vida

Tras todo el mes de enero como angelita invitada a LAM, el programa que conduce Ángel de Brito en las noches de América TV, este viernes Raquel Mancini se despidió agradecida con el conductor, la producción y el canal por su vuelta a la televisión luego de tantos años.

Y fue en su última participación, al menos por ahora, donde la exmodelo se emocionó luego de emitirse una nota con su hermano Rafael junto a Carmen Barbieri, al hablar de cuán importante es su círculo familiar refiriéndose concretamente a la cuenta pendiente que le quedó en esta vida: la maternidad.

Raquel Mancini - captura LAM.jpg

“Gracias a él tengo a mis hijos que nunca pude tener, que es lo que más deseo en mi vida”, confesó visiblemente emocionada y al borde de las lágrimas al referirse a uno de sus hermanos.

Al tiempo que confió en los minutos finales del programa de espectáculos: “Los hijos de él son mis hijos, así que te amo Twiggi, amo a Augusto, a Luis, a toda mi familia... ¡Gracias!".