Natalie Pérez hizo un insólito descargo tras los rumores de embarazo y puso fin al tema

A través de sus stories de Instagram, Natalie contó a qué se refería cuando hablaba de “feliz noticia” y aclaró si es verdad que estaría esperando un hijo.

Natalie Pérez aclaró que no está embarazada

“Esto se fue completamente de las manos. Me la pasé el fin de semana, mis padres, mis hermanos, mis tías, yo... Respondiendo mensajes. No es una feliz noticia, lamentablemente, no estoy esperando un bebé...”, comenzó diciendo.

“Lo que voy a hacer es armar mi próximo disco, que tiene que ver con el asunto, tremenda confusión, disculpen a los que se ilusionaron, yo también me ilusioné un poco y me la creí, pensé que tal vez podía estar embarazada, pero no”, cerró Natalie.