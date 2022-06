Nai Awada, con todo contra Nati Jota: "Se reía cuando me hacían bullying"

"Yo en el secundario sufrió bullying. Era acoso. Un día me tiraron un huevo. Me decían 'puro hueso', 'cara de pescado'. Ella era compañera y era cómplice de eso. Se caga de risa de lo que me pasaba", reveló la bailarina y actriz.

"Naty la defendió a Emily y digo '¿qué pueden esperar de una chica que me hizo bullying toda la vida?'", añadió.

Nai remarcó que le sorprendió cuando vio que la influencer trató de "limpiar" la imagen de Lucius. "Me indignó la actitud de esta chica porque tiene el cu... re sucio y dice 'a Emily la conozco, es re buena'. Seguramente, Emily es buena, pero lo que se vio en el reality, se tiene que hacer cargo", resaltó.

Por último, la bailarina y actriz advirtió que no teme hablar de lo que vivió en su adolescencia. "Antes no podía contar lo que viví, ahora lo puedo hablar. Y me da bronca la impunidad de las personas. Yo la pasé muy mal en el colegio", sentenció.

Locho Loccisano sufrió un ataque de pánico en El hotel de los famosos

Locho Loccisano, que vivió unos últimos días de convivencia muy tensos dentro del reality El hotel de los famosos, El Trece, sufrió un ataque de pánico y debió ser atendido de urgencia.

Fue durante el duelo de la H frente a Militta Bora, quien luego quedó eliminada del programa, el notero se sentó abruptamente en el piso y se mostró muy agitado. "¡Un médico!", gritaba Locho muy preocupado, cuando sentía que le faltaba el aire. “¿Qué te pasa, Locho? ¡Ayuden a Locho!”, advirtió el conductor El Chino Leunis al notar mal al participante.

Luego de unos instantes de mucha preocupación, el participante fue asistido por el resto de sus compañeros que lo calmaron y luego el personal médico.

Locho se quedó sin aire, como si estuviera atravesando un ataque de pánico. "Entró en pánico por un montón de cosas. Primero por el estrés y por la angustia que estoy teniendo últimamente", reconoció después el notero.