Nazarena Di Serio enfrentó los rumores de romance con Nico Occhiato: "Fue..."

“Fue muy cualquiera lo que inventaron. Esa noticia me dio bronca porque estábamos cenando los dos en el mismo lugar, pero en mesas distintas”, dijo tajante Nazarena.

Y explicó que no conoce al ex de Flor Vigna: “Con Nico está todo bien pero no lo conozco para nada, no hablo con él, no habla él conmigo, ni nos tenemos en Instagram”.

“Cero relación. Una periodista me preguntó, le dije exactamente lo mismo que estoy diciendo ahora y salieron a decir que se confirmó un romance”, añadió contundente.

Y aseguró: “Capaz iremos a los mismos lugares de casualidad, pero no tengo nada que ver con él, no nos tenemos en WhatsApp. Yo estoy sola y estoy muy bien sola. Estoy esperando a cruzarme a esa periodista para preguntarle por qué inventó eso, con una sonrisa obviamente”.

“Tuve romances, muy buenos romances, con gente muy linda. Y nada de eso salió a la luz. Con personas conocidas, muy conocidas. A este pibe que no lo conozco”, finalizó Nazarena Di Serio.

Nazarena Di Serio contó el drama que vivió durante su infancia

Nazarena Di Serio saltó a la fama como la chica del clima en la pantalla de El Trece. Pero, de a poco la rubia de 29 años se fue ganando un lugar por su carisma y hasta llegó a reemplazar a Darío Barassi en "100 argentinos dicen".

"¿Sabés otra cosa que se hace y de hecho, no me da vergüenza decirlo? Cuando era chica lo hemos hecho con mi mamá: es ir a las panaderías cuando cierran, que sale la gente de la panadería y justamente empiezan a dar el pan, las facturas, las cosas que no pueden vender al otro día porque ya no es más fresco", contó Nazarena en Mediodía noticias, El Trece.

A todo esto, se suma la información que contó en una entrevista con el diario Clarín: "Todo nos costó mucho. Mi mamá laburó toda la vida para darme lo mejor que podía. Hacía changas, limpiaba casas por hora. Después, en un momento, nos pusimos a vender juntas sahumerios por la calle", contó la rubia.

“Mi mamá siempre priorizó mi estudio. Además, yo comía en el comedor de la escuela porque no había plata en casa. Siempre vi a mi mamá remándola un montón. Vivíamos en una casa normal, sin lujos. Las vecinas me pasaban útiles y ropa que no usaban”, sumó en esa nota.