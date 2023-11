Nazarena Vélez, tras anunciar su salida de LAM, habló de su posible reemplazo: "Entendería que llegue una angelita..."

En este sentido, tras su sorprendente anuncio, PrimiciasYa se contactó con la actriz quien se mostró agradecida por el espacio que le dio Ángel de Brito en su ciclo y aún conmovida por estos últimos programas.

"Estoy emocionada porque quiero mucho a LAM, es un lugar donde me siento cómoda y me sentí parte estos dos años. Estoy muy feliz y movilizada", indicó Nazarena Vélez.

Embed

Y remarcó: "Estoy con este nuevo proyecto de teatro que me encanta porque sino jamás dejaría LAM. Me encanta volver a Carlos Paz después de diez años que no hacía temporada en la villa".

"La comedia es increíble. Está buenísimo poder llevar una obra como productora, son un montón de cosas que hizo que tome esta decisión. Estoy muy contenta", remarcó Nazarena sobre su nueva apuesta teatral.

Sobre la posibilidad de regresar a LAM una vez que termine la temporada de verano, la panelista fue sincera: "No hablamos con Ángel de eso y aparte entendería perfectamente que llegue una angelita y que a él le encante y se quede con ella"

Y continuó: "Por eso fue muy difícil tomar esta decisión, fue muy pensado. Pero es entendible absolutamente todo, las reglas del juego son así".

"Mis compañeras son lo más, todo es hermoso, para mí LAM fue una experiencia hermosa", finalizó Nazarena Vélez.

nazarena velez lam.jpg

Nazarena Vélez reflexionó sobre los estándares de belleza: "Nos educaron con mucho odio"

Nazarena Vélez y su pareja Santiago Caamaño visitaron a Fer Dente en su late night show, Noche al Dente, América Tv, y la 'angelita' habló sobre los imposibles cánones de belleza.

"A mí me cag... la infancia todo lo que tenía que ver con el cuerpo", expresó Vélez.

"Para mí fue todo un tema. Yo era una nenita gordita. Y lo que vos sos cuando sos chiquitito marca mucho tu vida. Y yo el tema del cuerpo lo sufrí muchísimo. Mirá (señaló una foto) no era una nena que pesaba cien kilos, era una nena con carita redondita, pero en el colegio me decían 'eh, gorda'", recordó.

Y agregó la panelista de LAM: "Y antes, yo tengo 49 años, yo me crié con Chiquititas, con Señorita Maestra, donde El gordo Caballasca es el gordo boludo, y una sabía que quería cualquier cosa menos ser una gorda boluda. Te unían la gordura con la boludez. Y eso me marcó mucho la vida".

"Por eso, hoy, siendo abuela, me gusta decir 'loco, no es por ahí'. No pasa nada, si te sacás el rollo acá, te juro que no pasa nada. Es más podés cuidar tu salud. Me parece que nos educaron con mucho odio para nosotros mismos. Que tenés que ser lo que te dicen que tenés que ser, y a mí eso me pesó mucho", reflexionó la mamá de Barbie Vélez.