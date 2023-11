Ángel de Brito anunció la sorpresiva despedida de una angelita: "Voy a llorar"

"Lloré hoy. Me voy a hacer temporada de teatro. Voy hacer con Gladys Florimonte, en el teatro Candilejas, Dos locas de remate, la obra que hizo Solita (Silveyra) con Verónica Llinás. Me encanta, el director me encanta, todo me gusta", contó Vélez.

"Voy a llorar en serio. Voy a extrañar horrores", aseguró la actriz. "Y nosotras...", le respondió Marcela Feudale. "Pero de verdad necesito hacer teatro, necesito laburar, y aparte tengo la oportunidad de llevar a Carlos Paz la obra que estoy haciendo en Andamio 90 (Ya lo sabía)", detalló.

Ahí, Ángel le consultó: "¿Y te vas con toda la familia? "Sí, claro que sí. Lucas (Rodríguez) también va a trabajar", le contestó. Más adelante, el conductor reveló que Nazarena le "lloró por teléfono". "Tuve todo el drama en privado", agregó.

Embed

Polémico vaticinio de Ángel De Brito sobre la participación de Fátima Florez en el Bailando 2023

Desde que comenzó su relación con el economista Javier Milei, Fátima Florez remarcó que no tenía intenciones de retirarse de los escenarios. Ante el triunfo del referente de La libertad avanza, la actriz empezó a dimensionar concretamente que el 10 de diciembre será primera dama.

De todos modos, la imitadora dejó en claro que quiere continuar con su carrera. De hecho, anunció que llevará su espectáculo a Mar del Plata durante la temporada de verano. "Yo voy a continuar con mi carrera y voy a acompañar a Javier también", afirmó en una nota con Socios del espectáculo.

En un móvil con Intrusos, Ángel de Brito vaticinó que Fátima se verá obligada en dar un giro en sus compromisos profesionales: "Yo creo que no va a volver al Bailando. Hasta ayer la llamaban y no contestaba".

"Todo lo que haga, cada paso que de, tiene que consultarlo. No es por divismo. Ahora tiene un rol institucional. En la previa también... todo es analizando y revisado 250 veces", agregó el conductor de LAM.

En contraposición con la postura de Ángel, Pablo Layus aseguró que la actriz estará la semana próxima en el programa de Marcelo Tinelli. "Ayer hubo una reunión en su casa. Están armando todo para que el lunes esté en el piso del Bailando", concluyó.