Nazarena Vélez se quebró ante el testimonio de Lourdes Fernández: "Me rompe el corazón"

"El año pasado nos llegó la información. Te pregunté y me dijiste: 'no, nada que ver'. ¿Qué te pasó que lo tenías bloqueado?", le preguntó Ángel de Brito.

Lourdes mencionó que le llevó tiempo darse cuenta de lo que le ocurría. "Uno se siente parte. Uno no se siente víctima jamás. Sentís que sos culpable y responsabilidad", explicó la ex Bandana.

La cantante indicó, además, que ella tenía una mirada algo distorsionada de la realidad. "Yo creía que generaba las situaciones de violencia", añadió.

"Pensé que me había encontrado con el hombre de mis sueños. Llegué a pensar en tener hijos con él y ahora no lo puedo ni ver", cerró sobre su ex.

Ante el fuerte relato de Lourdes, Nazarena Vélez no pudo evitar emocionarse y recordó la historia de su hija Barbie Vélez con Federico Bal.

"¿Qué te pasa, Naza, cuando la escuchás?", le consultó el conductor. "Me duele mucho. Me duele el corazón escucharla", expresó Nazarena muy conmovida.

"Su vergüenza me hace acordar a Barbarita. Me rompe el corazón, de verdad. Hoy la agarré y le di un abrazo. Todo el dolor que siente y esa cosa de sentirse culpable, me rompe el corazón", añadió entre lágrimas.

"Pero está buenísimo que lo cuentes. Ya vas a salir. Es todo un proceso", le dijo Nazarena Vélez a Lourdes.

El nuevo mensaje de Lourdes de Bandana tras denunciar por violencia a su ex

A través de su cuenta de Instagram, Lourdes Fernández de Bandana denunció a su ex pareja por violencia de género y publicó un tremendo video de su cara golpeada.

Además de mostrar cómo le quedó el rostro tras el violento ataque sufrido, la cantante detalló los terribles momentos que vivió con su ex novio, Leandro.

“Todos en el edificio escucharon. Según él, gritaba porque tenía ataques de pánico. Si pasa, DENUNCIEN, no tengan miedo”, escribió con valentía Lourdes Fernández en el video que compartió en sus historias de Instagram.

Junto a las fuertes imágenes de su cara desfigurada, además, dio detalles de los abusos que sufrió a manos de esta persona.

“Me filmó sin que yo sepa. Me sacaba fotos desnuda sin mi consentimiento. Me metía cosas en la bebida y yo siempre pidiendo cosas porque ‘me emborrachaba’. Amor es la falta absoluta de sufrimiento. El amor no duele”, dijo conmovida.

Lo cierto es que tras hacer público su caso, y ante la relevancia que tuvo el tema en los medios, Lourdes compartió un mensaje en sus historias de Instagram para agradecer el apoyo de sus seres queridos en este difícil momento.

"#Yositecreo. El dolor de este día es indescriptible. Gracias por el apoyo, estoy acompañada", expresó la vocalista con imágenes de varias manos de sus seres más cercanos sosteniéndola.