Máxima tensión en Israel: Nelson Castro vivió un ataque de misiles en vivo y debió refugiarse

"Tenemos que bajar diez pisos, está prohibido llevar cámaras, vamos a ver qué equipos llevamos. Estamos marchando al refugio, voy a dejar el micrófono y ver si puedo seguir transmitiendo con el celular", precisó el periodista.

Y ya en el interior del garage destinado como refugio, explicó: "Estamos en el segundo subsuelo del hotel cumpliendo con las normativas, alrededor de unas 60 personas. Estamos bien y esperando ver el desarrollo de esto".

"La gente está tratando de comunicarse con sus familiares, algunos tienen señal y otros no. Muchos están durmiendo", observó Nelson Castro en medio de la dramática situación.

Lo cierto es que luego desde la cámara que habían dejado en la habitación del hotel se observó el ataque con misiles y el sonido de las sirenas que reflejaban el terrible momento que se vive allí.

En las imágenes se observa claramente el lanzamiento de misiles en el cielo en medio de la noche de Tel Aviv. El periodista debió interrumpir la transmisión e ir de urgencia al refugio dos veces en unos pocos minutos.

Guerra en Medio Oriente: escala la tensión entre Irán e Israel

El conflicto entre Irán e Israel es una rivalidad profunda y de larga data que ha escalado recientemente a un enfrentamiento directo y abierto.

La tensión se remonta a décadas, con Israel viendo el programa nuclear iraní como una amenaza existencial y acusando a Teherán de apoyar grupos como Hezbolá y Hamás. Irán, por su parte, critica a Israel por su política hacia Palestina y realiza ataques indirectos a través de aliados.

En 2025, Israel inició la Operación León Creciente, dañando infraestructura militar iraní. Estados Unidos intervino el 22 de junio con bombardeos, lo que llevó a un alto el fuego tras 12 días, apodado por Donald Trump como la "Guerra de los Doce Días".

Sin embargo, en febrero de 2026, nuevos ataques israelíes y estadounidenses contra Irán provocaron respuestas con misiles y drones, incluyendo la muerte del ayatolá Alí Jamenei.

En junio de 2025, Israel lanzó un ataque sorpresa masivo contra Irán, dirigido a líderes políticos, científicos y presuntas instalaciones nucleares, lo que Irán respondió con misiles sobre territorio israelí.

A marzo de 2026, el conflicto entró en una nueva fase, con Irán atacando Israel, bases de EE.UU. y países del Golfo, generando cientos de víctimas y temor a una guerra regional mayor.