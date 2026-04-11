La pícara pregunta de Mirtha Legrand a Nico Vázquez en plena función de Rocky: "¿Vos tenés ese...?"

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Fue allí que Mirtha no pudo con su genio y tomó el micrófono para halagar a Nico de tal manera que desató las risas del teatro entero.

"¿Vos tenés este cuerpo?", le preguntó pícara a Vázquez una sorprendida Chiquita, e insistió en saber si ya tenía ese físico desde antes mientras apreciaba los trabajados pectorales del actor en medio de las risas de la platea ante la particular observación de la diva.

"En mi larga vida, jamás he visto un espectáculo como éste. Estás fantástico vos y todo tu elenco", lo felicitó acto seguido; al tiempo que, fiel a su costumbre de conducir y llevar la batuta en el lugar que esté, Mirtha se encargó de señalar el enorme reconocimiento recientemente recibido en la entrega de los premios ACE.

"Acaban de recibir todos los premios... Los mataste a todos querido", lo felicitó al tiempo que Vázquez homenajeó a la legendaria conductora televisiva con un delicado ramito de rosas rojas para cerrar una noche verdaderamente especial.

Mirtha Legrand y Nico Vázquez en Rocky

Cuál fue el picante reproche de Mirtha Legrand que descolocó a Martín Bossi

El sábado pasado, en una nueva emisión de su clásica mesa de los sábados por la noche, Mirtha Legrand compartió cena y charla con Malena Guinzburg, Flor de la Ve, Carlos Portaluppi y Martín Bossi. Sin embargo, más allá del habitual clima distendido, hubo un momento que se robó toda la atención cuando la conductora sorprendió al actor con un inesperado pase de factura en vivo.

Todo se dio en medio de una conversación que venía transitando otros temas, cuando Mirtha Legrand frenó el intercambio y lanzó, sin rodeos, un reclamo que dejó descolocado a Martín Bossi. “¿Por qué dijiste que me ibas a entrar ‘a babucha’? Algo así, una palabra horrible”, disparó la diva, visiblemente incómoda por aquel recuerdo.

La reacción del humorista fue inmediata y evidenció su sorpresa ante la acusación. “No, vos lo interpretaste mal”, intentó aclarar rápidamente, buscando bajar la tensión del momento. Pero lejos de dar el tema por cerrado, la conductora redobló la apuesta y sostuvo su postura con firmeza: “¡Era feo lo que dijiste!”, le remarcó sin filtros.

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En ese contexto, y con la atención de toda la mesa puesta en el intercambio, Martín Bossi se tomó un instante para explicar qué había querido decir realmente. “‘A upa’ era, Chiqui, ‘upa’”, corrigió, tratando de llevar tranquilidad y desactivar el malentendido. La aclaración logró su efecto y Mirtha Legrand, ya más relajada, respondió entre risas: “Bueno, eso está mejor”, dando por finalizado el incómodo pero a la vez divertido cruce.

Lejos de quedarse ahí, el actor aprovechó el momento para traer a colación una anécdota vinculada a una visita que la conductora tenía prevista hacer a su espectáculo durante el verano, pero que finalmente no se concretó. Con su estilo humorístico, detalló los preparativos que había organizado especialmente para recibirla. “Teníamos los violines, a cuatro mariachis mexicanos viviendo en casa. Teníamos la alfombra con la ML”, relató entre carcajadas.

Ante ese comentario, Mirtha Legrand explicó los motivos que le impidieron asistir a la función. “Fue más corta la temporada y estuve con menos tiempo, no pude ir”, se justificó, dejando en claro que su ausencia no fue intencional.

Para cerrar el momento con complicidad, Martín Bossi apeló a la cercanía que mantiene con la conductora desde hace años y deslizó una frase cargada de picardía: “Son muchos años, muchos secretos tenemos con ella”. Así, el tenso ida y vuelta inicial se transformó en un cierre distendido, fiel al espíritu del programa.