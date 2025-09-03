Nicki Nicole desconcertó con su reacción tras los rumores de ruptura con Lamine Yamal

Allí se la puede ver en un video junto a su perrito de raza Pomerania, imagen en la que se limitó a saludar con un "Buen día", dando a entender que en este momento prefiere compartir en el mundo virtual su costado más íntimo sin referirse a su actual situación sentimental, más allá de la enorme cantidad de especulaciones mediáticas.

Claro que este gesto no pasó desapercibido entre su fandom, quienes interpretaron la publicación de Nicki Nicole como una suerte de respuesta indirecta a las versiones sobre su actual vínculo con la estrella mundial de fútbol.

Lo cierto es que, a pocos días de haber confirmado su romance, este martes trascendió que Lamine Yamal y Nicki Nicole habrían puesto punto final a su flamante noviazgo generando todo tipo de especulaciones.

Quién sería el tercero en discordia en la separación de Nicki Nicole y Lamine Yamal

En los últimos días, Lamine Yamal y Nicki Nicole habían despertado rumores de romance al mostrarse juntos en España. Sin embargo, distintos medios europeos de repente aseguraron que la relación ya habría llegado a su fin, apenas dos semanas después de haberse blanqueado.

En medio de las especulaciones, surgió con fuerza el nombre del joven futbolista argentino Franco Mastantuono, señalado en redes como posible tercero en discordia. Aunque hasta el momento no hay pruebas ni declaraciones oficiales que lo confirmen, su figura comenzó a circular en los portales y redes sociales.

Ni Yamal ni Nicki Nicole hablaron sobre el tema por el momento, y tampoco aparecieron imágenes que respalden las versiones de ruptura. Lo único concreto es la palabra de Mounir Nasraoui, padre del jugador del Barcelona, quien le restó importancia al supuesto noviazgo y pidió respeto por la vida privada de su hijo.

“No sé quién es (Nicki Nicole). No sé ni cómo es su cara. Yo escucho música urbana de Estados Unidos, no de aquí. No sé si está saliendo con ella, la verdad es que no me meto en esas facetas. Yo sí me metería si pasa algo grave, pero si no, él está haciendo su vida”, declaró.

Además, el padre del futbolista fue tajante sobre la exposición mediática: “¿Yo voy a estar viendo con quién sale mi hijo? Por favor, un poco de privacidad también se merece la gente. No voy a estar detrás de mi hijo como un sapo”.

Por ahora, todo queda en el terreno de los rumores, aunque la pareja que había revolucionado tanto a la música como al fútbol parece haber quedado en pausa mucho antes de lo esperado.