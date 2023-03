Nico Vázquez y su impresionante desafío para hacer Tootsie: "Hice un trabajo físico muy grande"

Para saber más detalles de uno de los importantes estrenos de 2023, la dupla habló en exclusivo con PrimiciasYa y se mostró feliz y ansiosa por el tan esperado debut en calle Corrientes.

-¿Cuenta regresiva para estreno de Tootsie, cómo viven la previa?

Nico: Ya esperando este gran día, el jueves 16, donde se abren las puertas del teatro Lola Membrives, así que acá con mi compañera y amiga estamos muy felices.

Julieta: Ya queremos que llegue el 16, y que llegue el fin de semana... Ya hay muchas funciones vendidas, gracias a Dios y eso nos pone muy ansiosos.

-¿Cómo se prepararon para encarar este gran desafío, sobre todo para voz Nico que haces dos personajes?

Nico: Es una historia que marcó muchas generaciones y que llama mucho la atención verla. Creo que a partir de haber mostrado hoy imágenes del teaser, va a empezar a pasar que habrá todavía más ganas de verla porque van a entender que es una comedia de risa y que también hay mucha emoción, bueno lo que es la peli y estamos intentando hacerle tributo a esa maravilla que hicieron de Hollywood hace tantos años. Yo tuve mucha concentración y mucho laburo previo para poder lograr este estar en Dorita Sánchez con lo que requería el personaje, sobre todo teniendo una referencia como la de Hoffman que está muy marcado. Yo tengo que estar físicamente de una manera que no me encontraba en el momento que me apareció el proyecto así que hice un trabajo físico muy grande, acomodar la voz para poder hablar en voz mixta como requiere el personaje cuando es mujer, bueno caminar en tacos obviamente, un laburo de maquillaje que fue espectacular junto a este equipo maravilloso que me van como transformando en eso que ven que es lo más parecido a lo que hicieron con el maquillaje de Hollywood. Salvando la distancia creo que es más difícil acá porque es teatro y un vestuario con todo el diseño que es espectacular. Siento mucha emoción y mucho respeto, me dan muchas ganas de hacerlo y me dan muchas ganas de contar la historia.

Julieta: Bueno para él es muy difícil porque son dos personajes en uno y en una película un actor tiene dos horas por ahí para maquillarse, salir entrar en el personaje. Él tiene solamente 40 segundos, 30 segundos o 1 minuto, entonces realmente es una destreza tal cual dijiste vos, impresionante. Y la propuesta me llegó por Nico. Nosotros somos amigos, soy amiga de Gime (Accardi, esposa de Vázquez) con la que trabajé mucho, pero con Nico no había trabajado. Me dijo “no digas nada pero voy a hacer esta obra, quiero que vos formes parte, es con Gustavo (Yankelevich)”. Y yo justo me estaba por hacer Piel de Judas a Uruguay con Susana Giménez, también producida por también por Gustavo. Fueron varios meses de guardar el secreto y ahora no queda nada para el estreno.

- Para vos Juli otro gran desafío despues de haber estado con Susana y ahora junto a Nico...

Julieta: Sí, así es. Imposible no aceptar esta propuesta, así como fue lo de Susana por más que había parido hace un minuto y fue imposible no aceptarlo. Lo mismo trabajar con Nico, es un amigo y hace un montón que teníamos ganas de trabajar juntos, y ni nada menos que en este súper proyecto que es de una calidad y un nivel que hace mucho creo no se ve. Estoy feliz y cada día más emocionada de formar parte de este equipo.

Nico: Doy fe hoy se quebró, en un momento se quebró porque por suerte es muy agradecida ella viste, es muy buena compañera me gusta resaltarlo a eso. Yo ya la conozco porque es amiga, pero no hemos laburado tanto juntos, nos hemos cruzado muy poquito Yo no tenia ni una escena con ella, la conozco mucho más por Gime, somos amigos y nos queremos. Y el dia a dia hace que uno conozca a la persona, entonces yo llego a casa y le digo "che hoy hice con Julieta tal cosa, que fácil", "yo te dije viste lo que es", me dice Gime. Es la uno porque se llevan muy bien encima y quiero recalcar esto: siendo madre, su hijo dio sus primeros pasos ayer en la casa.

Julieta: Y hoy caminó acá en el teatro y eso para mí es una emoción. Yo no me voy a olvidar nunca en la vida que me hijo camino de sus primeros días acá en el Lola Membrives.

-Por lo que veo, se vive con mucha emoción también el detrás de escena...

Nico: Emociona mucho todo eso y además nos aporta amor a todo este proyecto, porque ayer estábamos por hacer una pasada y me dice "mirá esto" y me muestra el video viste de Valentino caminando y se escuchaba emocionada "seguí papito" y le digo "estás llorando". "Si la primera vez que lo veo caminar", dice ella, y le digo "lo pudiste ver". Y yo con los productores y compañeros, menos mal que no estaba en la casa porque si está conmigo acá arriba y la llama el marido contándole que camino y ella no estaba, me hubiera sentido tan mal y te juro que no te lo dije ayer pero te lo decía ahora.

-Cómo se combina el trabajo con el rol de madre…

Julieta: Siempre mi idea era poder hacer un mix entre las dos cosas y es lo que estoy haciendo gracias a que también tengo una red de contención familiar que me banca y que los laburos también colaboran. Nico el otro día me dijo “Juli andate un ratito antes”, después le digo “che tengo que parar un segundo porque tengo que dar la teta” … Todo eso colabora a que yo pueda hacer las dos cosas, sino sería imposible.

Nico: Esta buenísimo laburar así, yo pensaba no y Tootsie habla de eso… Vos imagínate que antes había tantas diferencias y hoy el poder trabajar así el estar pensando que el camarín sea más cómodo porque va a venir con el bebé y quiero que venga con el bebé las veces que ella lo necesite, te da un ámbito laboral distinto. Si yo sé que después el objetivo lo va a cumplir trabajemos por el objetivo, no trabajemos a basa de rigor porque nos ha pasado en algún momento de nuestras carreras que había que laburar y le preguntabas algo al director tenias que llamar por teléfono para pedir permiso… A mí me gusta laburar en este ámbito de laburo, me genera otra cosa y hoy verlo a Valen me encanta, me encanta verlo.

Julieta: Y si uno está contento labura mejor.

-¿Venís haciendo mucho teatro últimamente, se extraña la tele?

Nico: -Sí, pero extraño la tele en relación a los programas que hice en su momento como Son amores dos años, Casi Ángeles, Los Únicos. Son programas que quedaron marcados en la gente. También me gustó mucho conducir Como anillo al dedo, que me mostró en otra faceta. Extraño esa cosa popular, pero al hacer teatro también lo siento. Ya hace 10 años que no hago ficción en televisión, y por ahora me gusta seguir con el teatro.

Todo sobre Tootsie, la nueva obra de Nico Vázquez

La comedia más divertida de Broadway se prepara para su estreno el próximo jueves 16 de Marzo en el Teatro Lola Membrives, con la infalible interpretación de Nico Vázquez, que en la piel de Tootsie, el mítico personaje que inmortalizó Dustin Hoffman en la multipremiada película de Sydney Pollack.

El humor y un timing sorprendente se destacan en esta obra, en una versión de Fernando Mallorens y Federico González del Pino. Julieta Nair Calvo, encarara el papel que interpretó Jessica Lange en la versión original. Tootsie es dirigida por Mariano Demaría, el mismo director de “Una semana nada más”.

Tootsie es una comedia basada en el icónico film que se estrenó en 1982. Nico Vázquez es Tootsie y llega al teatro para hacerte reír, emocionar y enamorarte. Nada será igual después de verla. En Argentina, se unen por primera vez RGB Entertainment, Nicolás Vázquez y Preludio para producir un mega evento teatral: TOOTSIE será la comedia del 2023.

Síntesis argumental

Tootsie es la historia de un actor arrogante y egocéntrico, quien no encuentra trabajo porque nadie lo soporta. Decide entonces presentarse a un casting para actrices y logra quedar como la co-protagonista femenina. Pero se enamora de su compañera de reparto; entonces deberá encontrar la mejor forma de develar su mentira, porque él ha sido mejor hombre como mujer de lo que alguna vez fue con una mujer como hombre.