Nicolás Cabré confesó si discutió o no con la China Suárez por el viaje a Turquía con su hija Rufina

"Está todo muy bien, siempre lo estuvo. Después no me voy a poner a contestar las cosas que inventan ustedes pero bueno... Está todo en paz. La prioridad es Rufi y siempre lo tuvimos muy en claro", admitió el actor en declaraciones al programa Puro Show (El Trece).

Y cuando el cronista le preguntó si estaría dispuesto a autorizar que su hija se instale en Estambul, el artista se plantó ante los rumores que circularon: "Ustedes digan lo que quieran, yo te estoy diciendo que está todo muy bien".

"Es eso, la prioridad es y será Rufi", afirmó Nicolás Cabré quien se encontraba junto a su novia Rocío Pardo. Y luego cerró evitando otra repregunta del tema: "Con Eugenia siempre tenemos diálogo, lo importante es Rufi. Ya está", concluyó el actor para terminar la nota y siguió camino con su novia.

Se estima que en los próximos días la China regrese a Turquía para visitar al futbolista Mauro Icardi y esta vez sí puede hacerlo con sus hijos luego de pasar unos días en la Argentina donde celebró el cumpleaños número 12 de Rufina, su hija mayor.

Hace unos días, el abogado de la actriz Agustín Rodríguez, contaba en A la Tarde (América Tv) que no existía ninguna notificación legal de ese supuesto impedimiento vía carta documento de Cabré para que la China viaje a Turquía con su hija.

"Hasta el momento no tenemos ninguna información. A Eugenia no le llegó ninguna notificación ni carta documento. Tenemos conocimiento de que, hasta hoy, no existía ninguna restricción en Migraciones. La realidad es que no estamos al tanto de esa situación. Antes de viajar a Turquía, Eugenia tenía un excelente diálogo con Cabré, y lo siguen teniendo hasta el día de hoy. Me sorprendió que se afirmara algo así. No lo desmiento, porque no lo sé", expresó el letrado.

Embed

La sorpresa de cumpleaños de Mauro Icardi a Rufina, la hija de la China Suárez y Nicolás Cabré

Mauro Icardi se mostró muy presente y despertó ternura con un gesto de cariño hacia la hija de la China Suárez y Nicolás Cabré.

La hija de China Suárez y Nicolás Cabré celebró su cumpleaños número 12 y fue precisamente el motivo principal por el cual la actriz regresó de Turquía.

Entre los muchos saludos que seguramente recibió, se destacó el del futbolista del Galatasaray en su cuenta personal. Con ello, se refleja la buena relación que mantienen y el cariño que Icardi siente por los hijos de su pareja.

El futbolista compartió un divertido video donde se lo ve jugando en el agua con la pequeña y escribió: “Feliz cumple Rufi. Que todos tus sueños se conviertan en destino y tus deseos en realidad”.