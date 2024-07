Nicolás Grosman habló de su relación con Florencia y aclaró la polémica con Lucía: "Se acabó la historia"

“Yo creo que está claro que hoy yo estoy con Flor. Lucía es amiga y se acabó la historia. Después, obviamente, hay comentarios y cosas que pone la gente que opina porque opina”, aseguró.

De todas formas, admitió que prefiere mantenerse lejos de los escándalos y manifestó: “Yo no me meto mucho en todo lo que es salir a aclarar cosas o someterme a responder a la gente que por ahí tira mala onda. Siempre trato de por ahí de mantener en privado algunas cosas”.

Embed

“Yo estoy con Flor, me junto a comer con Rosi, está todo bien, me junto a comer con Luchi y está todo bien. Quiero que se vea de esa forma, que esté todo claro, que se sepa, y punto. Que no sea un bardo algo que no es necesario”, agregó.

Además, confesó que actualmente la relación entre ambas es buena y explicó: “Está todo bien entre ellas, por ahí son malos entendidos que se ven de afuera pero hoy nos vemos, nos juntamos y somos todos amigos. Está todo bien".

Por último, se metió de lleno en su historia con Florencia y se animó a responder si se casarían en la vida real. “Lo lindo del afuera es que conoces a todos de otra forma y como son realmente. Ahora con las semanas estamos viendo qué onda y cómo nos acomodamos, es un proceso. Estamos disfrutándolo", concluyó.

Nicolás Grosman Florencia Regidor

La insólita reacción de Nicolás de Gran Hermano al descubrir el billete de 10 mil pesos

Luego de siete meses aislados en la casa de Gran Hermano, Nicolás Grosman, Bautista Mascia y Emma Vich, finalmente regresaron a la vida normal y se fueron enterando de algunas cuestiones del país que cambiaron mientras ellos estaban en competencia.

En medio de todo el asombro, Nicolás protagonizó un video que se volvió viral al instante por su increíble reacción al enterarse de que actualmente hay un billete de 10 mil pesos en circulación.

Fue en una cena con sus ex compañeros, que uno de ellos sacó el billete y el finalista quedó perplejo por lo que estaba viendo. Además, poniéndole humor a la situación, sus amigos intentaron engañarlo diciendo que estaba el rostro de Messi en el papel.

"Nico conociendo el billete nuevo de 10 luquitas, tremendo boludo", exclamó el joven mientras mostraba asombrado el billete a cámara y el resto de sus compañeros se reían.