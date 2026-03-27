A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
EXPLOSIVO

Yanina Latorre reveló la peor maldad que le hizo Wanda Nara a su persona más cercana: "Nunca..."

Yanina Latorre expuso una interna desconocida y apuntó sin filtro contra la empresaria por su trato con su persona más cercana. Enterate.

27 mar 2026, 10:00
Yanina Latorre reveló la peor maldad que le hizo Wanda Nara a su persona más cercana: Nunca...
Yanina Latorre reveló la peor maldad que le hizo Wanda Nara a su persona más cercana: Nunca...

Yanina Latorre reveló la peor maldad que le hizo Wanda Nara a su persona más cercana: "Nunca..."

Yanina Latorre apuntó contra Wanda Nara por el vínculo que mantuvo durante años con Kennys Palacios, su estilista de máxima confianza.

Según la conductora, una actitud puntual de la empresaria la “define por completo”. “Nunca le pagó un sueldo”, lanzó sin vueltas, generando revuelo.

Leé también

Wanda Nara presumió sus carteras de alta gama y Moria Casán la aniquiló: "Mucho Senegal..."

Wanda Nara presumió sus carteras de alta gama y Moria Casán la aniquiló: “Mucho Senegal…”

Durante años, Wanda y Kennys fueron inseparables. Él estaba siempre a su lado, atento a cada detalle: peinado, maquillaje, vestuario e imagen. Incluso, muchas veces resolvía problemas antes de que la propia Wanda los notara. Sin embargo, ese vínculo se quebró.

Hoy, Kennys intenta abrirse camino por su cuenta en los medios. En ese proceso, tomó distancia de Wanda —algo que en el ambiente definieron con ironía como que “se operó de ella”— y hasta participó de Gran Hermano Generación Dorada, donde recientemente quedó eliminado.

Lo que más llamó la atención fue la nula reacción de Wanda ante su paso por el reality. “No hizo ni media campaña por él”, remarcó Yanina, quien además cuestionó el rol del estilista dentro de la casa: “No cortó ni pinchó”.

Pero el dato más explosivo llegó después. “Wanda no es buena ni generosa ni le hace un favor a nadie”, disparó Latorre. Y profundizó: “Estuvo años con ella en Italia y nunca le pagó un sueldo. Lo mantenía, sí, pero no es lo mismo”.

En esa línea, agregó un ejemplo concreto: “La gente necesita tener su plata. Ir al súper, comprarse lo que quiera sin depender de otro”.

Incluso, Yanina sostuvo que Kennys en su momento le habría confesado la situación: “Tengo que laburar, yo ahí no cobro”.

Para cerrar, dejó una reflexión filosa: “Él la bancó en todas, se peleó con medio mundo por ella. Para mí, lo tendría que haber ayudado un poco más”.

Embed

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Wanda Nara Yanina Latorre Kennys Palacios

Lo más visto