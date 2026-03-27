Yanina Latorre reveló la peor maldad que le hizo Wanda Nara a su persona más cercana: "Nunca..."

Lo que más llamó la atención fue la nula reacción de Wanda ante su paso por el reality. “No hizo ni media campaña por él”, remarcó Yanina, quien además cuestionó el rol del estilista dentro de la casa: “No cortó ni pinchó”.

Pero el dato más explosivo llegó después. “Wanda no es buena ni generosa ni le hace un favor a nadie”, disparó Latorre. Y profundizó: “Estuvo años con ella en Italia y nunca le pagó un sueldo. Lo mantenía, sí, pero no es lo mismo”.

En esa línea, agregó un ejemplo concreto: “La gente necesita tener su plata. Ir al súper, comprarse lo que quiera sin depender de otro”.

Incluso, Yanina sostuvo que Kennys en su momento le habría confesado la situación: “Tengo que laburar, yo ahí no cobro”.

Para cerrar, dejó una reflexión filosa: “Él la bancó en todas, se peleó con medio mundo por ella. Para mí, lo tendría que haber ayudado un poco más”.