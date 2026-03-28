Virginia Gallardo enfrentó los rumores de romane con Roberto García Moritán y reveló qué hay entre ellos
En medio de versiones que la vinculan sentimentalmente con Roberto García Moritán, la diputada correntina rompió el silencio y contó qué hay de cierto. Aquí, la palabra de Virginia Gallardo.
28 mar 2026, 12:18
Virginia Gallardo enfrentó los rumores de romane con Roberto García Moritán y reveló qué hay entre ellos
Roberto García Moritán volvió a quedar bajo la lupa mediática en las últimas horas, esta vez envuelto en versiones que lo vinculan sentimentalmente con Virginia Gallardo, luego de que comenzaran a circular señales que no pasaron desapercibidas en redes sociales.
El origen del revuelo se remonta a lo que contó Fernanda Iglesias en Puro Show (El Trece), donde dejó entrever que entre el ex de Pampita y la ex pareja del recordado Ricardo Fort existiría cierta interacción virtual que podría esconder algo más. Likes reiterados, comentarios frecuentes y un ida y vuelta digital fueron suficientes para que el tema escalara rápidamente y encendiera las alarmas sobre un posible romance en puerta.
“Voy a tirar un dato como algo que puede estar gestándose”, lanzó la periodista, generando expectativa en el piso. Luego, sin dar el nombre de ella en un primer momento, amplió: “Él le comenta todo, le pone like”. Más adelante, al referirse directamente a Gallardo aunque de manera enigmática, sumó: “No es una famosa medio pelo, a ella le serviría una relación con él porque la cambiaría de estatus”.
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Si bien aclaró que no tenía confirmado un interés concreto por parte de la modelo, Iglesias dejó abierta la puerta a una posible historia entre ambos: “Si Moritán le mete gol ahí sería ideal, porque estarían los dos hablando de política en un ámbito que también sería espectáculos”. Acto seguido, terminó de blanquear los nombres y dio forma al rumor que rápidamente se instaló.
Como suele suceder en estos casos, la versión no tardó en replicarse en el mundo del espectáculo y generar repercusiones. Uno de los que opinó fue Pablo Duggan, quien desde su cuenta de X (ex Twitter) escribió sin filtro: "Virginia salí de ahí". Lejos de dejarlo pasar, Moritán recogió el guante y respondió con dureza, y hasta dejando la puerta abierta a una confirmación: "Nunca fuiste más que un chimentero y un operador de 4ta, Pablito". Pero lo que más llamó la atención fue el cierre de su mensaje: "¿No te gusta la pareja? Contame…".
En este contexto, en medio de la creciente ola de comentarios y especulaciones, fue la propia Virginia Gallardo quien decidió cortar de raíz con las versiones. La encargada de transmitir su palabra fue Paula Varela, periodista de América TV, quien compartió el mensaje que recibió directamente de la correntina: "Hablé con Virginia Gallardo y me dice: ´estoy sola solísima, no es cierto lo de Moritán´".
De esta manera, Gallardo buscó desactivar los rumores y dejar en claro su situación actual, bajándole el tono a una historia que ya empezaba a tomar fuerza en el mundo del espectáculo. ¿Será?
Cuál fue la desgarradora confesión de Roberto García Moritán sobre su separación de Pampita
Apenas unos días de que comenzaran a instalarse esta versión de un posible acercamiento con Virginia Gallardo, Roberto García Moritán había vuelto a poner el foco en su vida personal, especialmente en la separación de Pampita, que se concretó en septiembre de 2024. En ese contexto, el empresario y dirigente se mostró reflexivo al contar cómo atravesó ese quiebre y de qué manera logró reorganizar su presente tras el final del matrimonio.
Lejos de esquivar el tema, dejó en claro que, pese a la ruptura, el lazo con su expareja se mantiene firme, sobre todo por la responsabilidad compartida en la crianza de Anita, su hija en común. Ese rol conjunto hace que el contacto entre ambos sea permanente y que el diálogo fluya con naturalidad. Según explicó, prima el respeto mutuo y una actitud colaborativa que les permite sostener una dinámica saludable como padres.
Durante una charla en El Cronista Stream, Roberto García Moritán fue contundente al referirse a ese vínculo cotidiano que aún conserva con la modelo. “Obvio, si tenemos una hija en común. Por eso, cuando alguien me insulta como exmarido, me dicen: ‘eh, exmarido’, y pobre tipo ese que está del otro lado, que no entendió nada ”, expresó, dejando en evidencia su postura frente a ciertas críticas.
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En la misma línea, también hizo un balance emocional sobre lo que significó esa etapa en su vida junto a Pampita. “Creo que hice muchas cosas interesantes en mi vida de las cuales estoy muy orgulloso, entre ellas, la familia que supimos armar con Caro en su momento y que fue un motivo de orgullo. Solo tengo buenos recuerdos de eso”, sostuvo, remarcando el valor que le da a la historia compartida y a la familia que construyeron.
Al ser consultado sobre si extraña ese pasado, fue sincero al admitir sus sentimientos encontrados. “A veces sí. Pero a veces es, a veces no. A veces funciona, a veces hay tropiezos. Fue una realidad con la que tuve que convivir, porque perdí todo”, confesó, sin esquivar el impacto que tuvo la separación en distintos aspectos de su vida.
Finalmente, profundizó sobre las consecuencias que enfrentó tras ese momento: “Todo es todo. Familia, trabajo, credibilidad, confianza, nombre, todo. Miraba televisión y veía gente hablando sin saber, mintiendo sobre cosas que no tienen nada que ver con mi vida”, concluyó, dejando entrever el difícil proceso que atravesó mientras su situación personal quedaba expuesta públicamente.