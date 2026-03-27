Andrea del Boca sufrió un duro accidente en Gran Hermano y sus compañeros tuvieron que auxiliarla

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En las redes sociales, las especulaciones no tardaron en multiplicarse tras el episodio que protagonizó la cantante. Muchos usuarios comenzaron a plantear la posibilidad de que deba abandonar momentáneamente la casa para ser evaluada por el equipo médico, sobre todo ante la falta de precisiones oficiales sobre su estado de salud y luego de que la transmisión se haya cortado de inmediato.

Cómo fue el regreso de Andrea del Boca a Gran Hermano

Tras varios días de incertidumbre, el 23 de marzo Andrea del Boca volvió a ingresar a la casa de Gran Hermano Generación Dorada, luego de haber tenido que abandonar momentáneamente el juego por un problema de salud que encendió alarmas tanto dentro como fuera del programa.

Su salida se había producido el jueves anterior, cuando comenzó a evidenciar dificultades relacionadas con su presión arterial. En ese momento, las cámaras mostraron cómo se controlaba de manera reiterada y, ante resultados que no eran los esperados, la producción optó por priorizar su bienestar y decidió retirarla para realizarle chequeos médicos más profundos.

Finalmente, este lunes se concretó su regreso y el recibimiento fue cálido. Sus compañeros celebraron su vuelta y se mostraron aliviados al verla en mejores condiciones. Incluso Yanina Zilli, con quien mantenía cierta distancia dentro del juego, dejó de lado las diferencias y se acercó para saludarla: “Bienvenida, me alegro que estés bien”.

En ese contexto más relajado, Andrea respondió con humor: “Somos dos minas del espectáculo”, lo que dio lugar a un abrazo entre ambas. Luego, Zilli sumó: “Te extrañe mucho, para seguir jugando, no arrancamos todavía a jugar nosotras dos, tenemos que empezar”.

Más adelante, la participante profundizó su emoción por el regreso: “Estoy contenta que estés bien de salud, eso me alegra, en el fondo de mi corazón. Nunca tuvimos oportunidad de conocernos, de hablar y lo que tiene que ver con la salud, teniendo una hija, es súper importante”. A lo que Andrea contestó con una frase que marcó su vuelta: “Es un volver a empezar”.

Minutos después, Santiago del Moro se comunicó en vivo con la casa y le pidió que relatara lo sucedido. Fue entonces cuando Andrea explicó: “El otro día me asusté mucho, me han protegido y me preguntaron si quería volver, les dije que quería seguir con el protocolo porque quiero volver ”.

Sobre su estado de salud, detalló: “Yo entré medicada, pero hay un tema que es gastroenterológico que no es muy agradable pero es muy común, que es colon irritable, y después se complicó con la presión que empezó a subir… Nada, cosas que es la vida, no tiene que ver con el juego o con estar adentro de la casa. ¡No quería ser la primera infartada de Gran Hermano, te lo pido por favor!”.