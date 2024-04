Nicole Neumann confesó si Fabián Cubero pudo soltarla de su vida: "Evidentemente..."

“¿Puede ser que, por ejemplo, la misma persona que vos amaste y con quien soñaste un proyecto de vida, luego se transforme en tu peor enemigo?”, le preguntó Héctor Maugeri a Nicole Neumann.

Embed

Y la modelo contestó: “Y sí, evidentemente sí. Pero eso no tiene que ver con la persona que era en ese momento. Si no que tiene que ver con cómo transforma a cada uno la frustración o que la vida no haya seguido como uno esperaba”.

“Pero me ha sorprendido de qué manera puede transformar a alguien", remarcó Nicole, quien espera su primer bebé con su marido, Manu Urcera.

"Muchas mujeres dicen: 'dormí con mi enemigo'", le insistió el periodista. A lo que Neumann explicó: "No, porque en ese momento era mi mejor amigo. Yo nunca hubiera esperado otra cosa".

"¿Crees que no te pudo soltar?", le repreguntó. A lo que Nicole sentenció: "Y evidentemente cuando uno está feliz con su vida, su familia y todo, no estás mirando a otro ni queriendo joderle la vida a otro”.

nicole neumann fabian cubero 1.jpg

Nicole Neumann reveló qué tiene la bebida revolucionaria que la deja radiante

Nicole Neumann es dueña de una genética privilegiada, pero -además- la modelo cuida muchísimo su alimentación para verse y sentirse en armonía. En un reciente posteo en su cuenta de Instagram, la rubia reveló cuál es su mayor secreto para estar al 100.

La diosa de las pasarelas contó que, antes de empezar cualquier actividad, se prepara un jugo de ananá. "A trabajar.... antes, un jugo de Ananá", manifestó en una historia, donde está con un vaso de jugo en la mano.

En el posteo, Nicole Neumann mencionó cuáles son los beneficios que aporta esa fruta. “Muy buena para la piel. Aporta vitamina C. Aumenta el sistema inmunológico. Controla el colesterol y la anemia”, detalló.

Aunque la alimentación no lo es todo. La modelo también le da mucha importancia al entrenamiento. En la dulce espera, la modelo suele realizar ejercicios para embarazadas, de bajo impacto, y yoga para liberar el estrés y relajarse.