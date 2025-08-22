A24.com

Nicole Neumann habló del conflicto con Fabián Cubero y reveló si se fue de Los 8 escalones por Pampita

La modelo Nicole Neumann habló con LAM sobre la situación con el padre de sus hijas Fabián Cubero y contó si la conducción de Pampita en Los 8 escalones tuvo que ver en su salida.

22 ago 2025, 08:35
Nicole Neumann viajó en familia a Europa para reencontrarse con su padre a quien no veía hace tiempo y en diálogo con LAM (América Tv) contó detalles de cómo vivió ese viaje junto a sus cuatro hijos Indiana, Allegra, Sienna, Cruz y su marido, Manu Urcera.

“Las chicas no habían ido nunca y pudieron ver dónde vive su abuelo, cómo vive, de qué trabaja. Y siempre es lindo disfrutar, recorrer lugares nuevos, culturas nuevas. Me parece que los viajes en familia son súper enriquecedores, estuvo divino”, dijo la modelo sobre el reciente viaje a Dinamarca y Suecia.

Y contó que su pequeño hizo no sufrió tanto tiempo de vuelo y traslados: "Nuestro mayor temor era cómo lo iba a llevar Cruz. Eran como 20 horas para llegar hasta allá, con cambios de avión, tren, y la verdad que el gordo se portó divino, durmió todo el vuelo. Ninguna queja todo, lindo por suerte".

En cuanto a su salida de Los 8 escalones (El Trece), Nicole Neumann aclaró que nada tuvo que ver la elección de Pampita como conductora. En ese sentido, aclaró: "Hace 15 días que no estoy más en Los 8 escalones, lo necesitaba igual porque Cruz está m+as grande, súper demandante, y no lo puedo llevar ahora al canal porque también está muy inquieto, está muy pegado a mí. Y estoy con mucho trabajo en redes que eso lleva muchísimo tiempo también aunque parezca que no, de estar grabando cotenido, cambiando de ropa, editando, vivo lejos y necesitaba tiempo, a full con todo el trabajo".

“Me imaginé igual que lo iban a decir, era obvio, pero yo ya había hablado con la producción antes de irme de viaje, era un tema hablado. Recién volviendo me enteré de que empezaba a conducir Carolina. Casualidades”, continuó sobre la razón de salida del ciclo referido a su trabajo en redes y la crianza de su pequeño hijo.

Consultada por Pepe Ochoa por cómo están las cosas con el padre de sus hijas, Fabián Cubero, la modelo optó por evitar entrar en detalles: “Yo todo bien con mi vida, por suerte, feliz, trabajando con una familia divina. La verdad que no tengo lugar para estar pensando en cosas que no... Qué sé yo, a esta altura de mi vida solo quiero el disfrute, lo lindo. Estoy en paz conmigo y mi familia. No tengo ni idea qué dice y no me interesa escuchar, estoy mucho más allá", concluyó.

Mica Viciconte confirmó hace cuánto están peleados fuerte Fabián Cubero y Nicole Neumann: "Agota"

Tras la denuncia de Fabián Cubero a Nicole Neumann por incumplir el acuerdo judicial relacionado con el tiempo compartido con sus hijas, Mica Viciconte habló y se mostró cansada del conflicto que vive el ex futbolista con la modelo hace un largo tiempo.

"Este conflicto viene desde hace ocho años. No tengo nada que decir, no es un tema mío, es un tema que Fabi se está encargando con los abogados. Si el hombre denuncia es un problema, si la mujer denuncia está todo bien", lanzó la panelista en el programa Sálvese quien pueda (América Tv).

Y ante la pregunta sobre si Nicole habría entregado a su hija dos días más tarde de forma intencional para perjudicar a su pareja, Mica sentenció con firmeza: "Hace casi ocho años que estoy con Fabi, es algo que se repite todo el tiempo".

"Me parece que esto no suma a nadie, llega un momento que agota, afecta, hace mal, pero no sé, lo tienen que resolver ellos", finalizó la marplatense sobre la tensión entre Cubero y Neumann.

