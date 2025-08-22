Nicole Neumann habló del conflicto con Fabián Cubero y reveló si se fue de Los 8 escalones por Pampita

“Me imaginé igual que lo iban a decir, era obvio, pero yo ya había hablado con la producción antes de irme de viaje, era un tema hablado. Recién volviendo me enteré de que empezaba a conducir Carolina. Casualidades”, continuó sobre la razón de salida del ciclo referido a su trabajo en redes y la crianza de su pequeño hijo.

Consultada por Pepe Ochoa por cómo están las cosas con el padre de sus hijas, Fabián Cubero, la modelo optó por evitar entrar en detalles: “Yo todo bien con mi vida, por suerte, feliz, trabajando con una familia divina. La verdad que no tengo lugar para estar pensando en cosas que no... Qué sé yo, a esta altura de mi vida solo quiero el disfrute, lo lindo. Estoy en paz conmigo y mi familia. No tengo ni idea qué dice y no me interesa escuchar, estoy mucho más allá", concluyó.

Mica Viciconte confirmó hace cuánto están peleados fuerte Fabián Cubero y Nicole Neumann: "Agota"

Tras la denuncia de Fabián Cubero a Nicole Neumann por incumplir el acuerdo judicial relacionado con el tiempo compartido con sus hijas, Mica Viciconte habló y se mostró cansada del conflicto que vive el ex futbolista con la modelo hace un largo tiempo.

"Este conflicto viene desde hace ocho años. No tengo nada que decir, no es un tema mío, es un tema que Fabi se está encargando con los abogados. Si el hombre denuncia es un problema, si la mujer denuncia está todo bien", lanzó la panelista en el programa Sálvese quien pueda (América Tv).

Y ante la pregunta sobre si Nicole habría entregado a su hija dos días más tarde de forma intencional para perjudicar a su pareja, Mica sentenció con firmeza: "Hace casi ocho años que estoy con Fabi, es algo que se repite todo el tiempo".

"Me parece que esto no suma a nadie, llega un momento que agota, afecta, hace mal, pero no sé, lo tienen que resolver ellos", finalizó la marplatense sobre la tensión entre Cubero y Neumann.