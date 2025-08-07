Mica Viciconte fue lapidaria con Nicole Neumann tras la denuncia de Fabián Cubero: "Si la mujer..."

Cuando le preguntaron si Nicole era mala con ella, Viciconte fue tajante: "No, no tengo idea, no sé, no me interesa". Y ante la posibilidad de compartir un café con la modelo, respondió con ironía: "No tomo café".

Finalmente, al ser consultada sobre si sentía que Nicole no lograba soltar a Cubero, Mica cerró con una reflexión personal: "No sé, ya está. Yo no voy a pensar todo eso, me quema la cabeza. Uno cuando está en una relación no está pensando muy a fondo".

Fabián Cubero denunció a Nicole Neumann por incumplir un acuerdo sobre sus hijas

Fabián Cubero presentó una denuncia contra Nicole Neumann por no cumplir con una resolución judicial relacionada con el régimen de visitas de sus hijas, y decidió llevar el caso nuevamente ante la Justicia.

Este 6 de agosto, en el programa LAM (América TV), se dio a conocer el escrito que la defensa del exdeportista presentó contra su exesposa. En el documento se señala que hubo un incumplimiento en la fecha pactada para la devolución de las niñas, quienes se encontraban de vacaciones. Una situación que recuerda al conflicto entre Benjamín Vicuña y la China Suárez, cuando el actor solicitó que se revocara el permiso de viaje de sus hijos a Turquía.

"Otra vez a la Justicia. El tema que parecía resuelto los había tranquilizado. Inicia Fabián Cubero. Incidente de comunicación con los hijos. Viene a denunciar el grave y delicado incumplimiento del régimen de comunicación oportunamente acordado y homologado en autos por la señora Nicole. Ha impedido a mi representado ejercer su legítimo derecho para compartir el receso invernal con sus hijas", comenzó leyendo Ángel de Brito.

En el mismo documento, se incluyen pedidos de sanciones económicas: "Solicito que se impongan sanciones conminatorias, se revoque el permiso de salida del país conferido a la madre y se ordene la acreditación previa y fehaciente de pasajes de ida y vuelta ante cualquier viaje internacional". "Mismo escándalo que Vicuña y la China", agregó el conductor.

También se hizo mención al calendario de fechas que, según consta, había sido acordado entre las partes: "Le correspondía al señor Fabián Cubero a partir del día 23 de julio. Fue aceptado y consensuado por Nicole. Ha desobedecido de manera consciente y premeditada los términos de dicho acuerdo. El 21 de julio, dos días antes de la fecha de entrega, la señora Nicole comunicó por WhatsApp —en el marco de la terapia de coparentalidad— que fue por error y que había pedido el regreso para el 26 de julio". Por su parte, mencionó que Cubero habría expresado: "es una maniobra burda y maliciosa".