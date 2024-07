Nicole Neumann reveló su nuevo hábito alimenticio tras el nacimiento de Cruz

Nicole Neumann con Cruz 1.jpg

Así, a través de sus Instagram Stories, Nicole explicó en qué consiste su nuevo desayuno diario, según algunos la comida más importante del día, para poder tener una buena cantidad de leche materna para amamantar al pequeño.

Con la fotografía de un vaso con una bebida licuada junto a un pote con frutos secos, Neumann reveló: “Tomo agua de bloat (dos limones, una papaya y agua fresca) más frutos secos para potenciar la leche de mi bebé”.

IG Nicole Neumann desayuno post nacimiento de Cruz.jpg

La tremenda indirecta de Nicole Neumann a Mica Viciconte luego de sus dichos sobre la maternidad

Nicole Neumann está disfrutando de sus primeros días junto a su hijo recién nacido, Cruz, pero la nada la hizo perder el foco de su enfrentamiento con Mica Viciconte, quien tuvo polémicas declaraciones sobre su maternidad.

Sucede que la actual pareja de Fabián Cubero se sumó a las críticas contra la modelo por haber compartido un video maquillándose antes de abandonar la clínica en donde dio a luz a su bebé.

Nicole Neumann Mica Viciconte

"En mi caso, la realidad es que salí como una bolsa de papa, no estoy pensando en cómo verme porque para mí lo más importante en ese momento fue mi hijo. Qué me importa lo que digan, no soy una persona que me arreglo mucho", declaró Mica en Socios del Espectáculo (El Trece).

Como era de esperarse, sus palabras llegaron rápidamente a oídos de Nicole, quien en las últimas publicó una contundente indirecta en sus redes sociales y que todos asociaron a Mica Viciconte.

Deseando un feliz domingo para sus seguidores, la modelo compartió una frase que encontró oportuna para el momento y replicó: "El que tiene éxito jamás enfoca su tiempo en criticar, porque sabe que su energía es la manifestación de lo que ocurre en su vida".