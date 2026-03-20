"Eso fue la cruz": Yanina Latorre reveló el secreto que desató la pelea entre Emilia Mernes y Tini Stoessel

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Cuál es la filosa teoría de Marixa Balli sobre la pelea entre Tini Stoessel, María Becerra y Emilia Mernes

En los últimos días, el mundo de la música se vio sacudido por una supuesta rivalidad entre Tini Stoessel, María Becerra y Emilia Mernes. Todo comenzó cuando trascendió que la novia de Rodrigo De Paul dejó de seguir en Instagram a Emilia, lo que encendió rumores de tensión entre las artistas.

En medio de este escenario, Marixa Balli fue consultada y dio su mirada sobre los cortocircuitos que se comentan entre las cantantes. "¿Sos team Tini?", le preguntó un cronista de Puro Show (El Trece). La panelista respondió con claridad: “No. A mí me gustan todas las cantantes argentinas. Es una nueva generación que la está rompiendo en el mundo y me parece genial”.

Respecto a la imagen que circuló en redes, donde se insinuaba que ella había dejado de seguir a Emilia Mernes, Balli lo desmintió con humor: "Es un meme, yo nunca la seguí a Emilia Mernes".

Luego amplió su análisis sobre la vida de estas jóvenes estrellas y cómo el éxito puede generar roces: “Son chicas muy jovencitas que todavía no tienen ni experiencia de vida, muy poca, y son grandes estrellas que ganan en dólares y en euros. Hacen un show en Europa o en Estados Unidos y la revientan, no tienen que laburar más después de un par de shows. Imaginate que están en otro level, entonces necesitan una motivación. Una pelea me parece que es algo que necesitan”.

Finalmente, Balli profundizó en lo que considera el verdadero origen de los conflictos: “El problema que tienen para mí estas grandes figuras es que buscan los mismos bailarines, los mismos couchs, los mismos vestuaristas, entonces se arma quilombo. Es un problema interno para mí".

Y cerró con una reflexión sobre la presión que enfrentan: "Es mucho para chicas tan chicas: desbordadas, millonarias, ponete en el lugar. Tener mucho también te trae problemas. Pero algo entre ellas pasó, eso es evidente y espero que alguna vez lo solucionen porque son tres figurones”.