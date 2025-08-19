No fue un hecho aislado: revelaron que Gimena Accardi ya le habría sido infiel a Nicolás Vázquez

Luego, el panelista fue más allá y reveló un episodio anterior: “Y además, en 2018, Gime tuvo una historia con una persona que vive cerca de donde ellos dos vivían. Fueron un par de polvos. Esta persona no era del entorno de ellos. Con esta persona las cosas no trascendieron, fue simplemente eso, durante un verano y Nico lo supo”.

Nico Vázquez habló tras la confesión de Gimena Accardi

Nicolás Vázquez rompió el silencio frente a la prensa luego de las declaraciones de Gimena Accardi, quien reveló públicamente que le fue infiel con una persona ajena al ambiente artístico, lo que derivó en la separación de la pareja tras 18 años de relación.

Conmovido y algo nervioso, el actor se enfrentó a una multitud de periodistas que lo aguardaban en la puerta del teatro Lola Membrives. Allí se refirió a las palabras de su expareja, pronunciadas durante la mañana del 19 de agosto, y habló sobre cómo vivió el proceso, en medio de rumores que involucraban a figuras como Andrés Gil. También compartió su dolor por la exposición mediática que generó el tema.

Afectado por la situación, Vázquez inició la conferencia con sinceridad: "Me da mucha vergüenza, no puedo creer la cantidad de medios que hay. Hoy Gime eligió contar lo que pasó, ante algunas cosas que ella sentía que necesitaba aclarar. La quiero acompañar desde el lugar que puedo hacerlo, sigue siendo una persona muy importante y va a seguir siéndolo. Somos familia. Al mediodía estuve con ella para acompañarla porque fue una mañana muy movida. Lo que dijo, sucedió".

El actor reconoció que atravesar este momento no fue fácil y que le cuesta procesarlo. "Me apena la situación por lo que pasó ella y, sobre todo, por cómo está terminando de embarrar nuestra relación que fue muy linda, porque fue una historia de 18 años de muchas cosas. Conocen, pero no todas. No somos la pareja perfecta como todos creían o la gente pensaba. Nos pasan cosas como a todos, y a veces hasta cosas que no le pasan a cualquiera, que son de público conocimiento. Así y todo, las hemos enfrentado con amor", expresó.

También se refirió a cómo fue la dinámica de la pareja en los últimos tiempos: "Veníamos mal desde hacía mucho tiempo, como lo dijo ella, peleándola, tratando de sobrevivir a lo que pasa en una pareja que lleva tantos años. Crecimos juntos. Me parece una mujer con unos ovarios tremendos. Me hubiera gustado no verla como la vi hoy, partida, no me da gracia, me pone triste, pero también ante la necesidad de ella de aclarar con quién no fue".

Vázquez remarcó que, más allá de la ruptura, el vínculo entre ellos sigue siendo fuerte. "Vamos a ser familia siempre. Como persona, nos vamos a amar siempre; hoy no nos amamos como pareja, y también empiezo a entender, y ella también, que nos debíamos separar. Son cosas que suceden después, nadie está exento. A ella eso no la define. La definen 18 años de amor, de estar conmigo en cada momento, yo estar con ella, de ser una familia fuerte, de demostrar que podemos serlo sin tener hijos, con mascotas, amigos y compartiendo hasta trabajo. Viendo el trabajo personal de cada uno, acompañándonos".

Sobre la decisión de Accardi de hablar públicamente, Nico explicó que no fue algo acordado entre ambos: "No fue consensuado. La conoces y sabes que si hay una persona con mucho carácter en este país, es Gime. Decide sola, tiene una personalidad muy fuerte, con unos ovarios tremendos. Habla bien de ella, despeja dudas de un montón de cosas en algunos aspectos. No me gusta verla así, está triste".

Además, desmintió los rumores que vinculaban a Gimena con Andrés Gil, pareja de Cande Vetrano. "Es fuerte escucharlo, pero puedo decirles que no. Conocemos la historia dentro de cuatro paredes, y es por eso que ella decidió hablar. Él tiene un bebito muy chiquito, está en mi obra", aclaró.

También compartió cómo vivió el proceso en lo personal, mientras se lo relacionaba con sus compañeras de elenco Dai Fernández y Mercedes Oviedo. "No la pasé bien, estaba haciendo un duelo en carne viva. Empezando a entender lo que venía. Me dolió por las chicas. El video con Mercedes fue muy gracioso".

Para cerrar, reflexionó sobre el final de la relación y lo que significó para ambos. "No estamos divorciando. Siento que es lo más sano. Esto fue una consecuencia de un año de pelearla, de hacer terapia, de tratar de hablarnos, de dar las cartas de vueltas. Lo de Miami fue un antes y un después; solo puedo hablarlo con alguien que lo vivió. Podemos compartir un montón de cosas, pero estar en una situación tan límite. Sentí que desde ahí, en lugar de que siga creciendo el amor, nos sostuvimos", concluyó.