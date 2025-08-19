El trasfondo del posteo de Andrés Gil tras los rumores que lo vinculan a Gimena Accardi: "A pedido de..."

"Gente muy cercana a él me está escribiendo que está sufriendo mucho por lo que pasa en redes. La influencia que tienen en muchos famosos. La está pasando muy mal y no tiene nada que decir. A pedido de la gente que lo rodea y lo quiere salió a escribir esto", explicó el conductor de Intrusos históricamente vinculado al ámbito teatral.

"Siente que es injusto todo lo que está viviendo. La familia de Candela y Andrés la están pasando horrible. Desde ayer la pasan horrible. Desde que Paula Varela contó la separación de Dai Fernández con Gonzalo Gerber, que había una cuestión con Gimena Accardi, y todo se precipitó. Por eso vimos a Gimena Accardi haciendo su descargo", concluyó entonces Pallares.

IG Andrés Gil - descargo

Quién es Andrés Gil, el supuesto tercero en discordia en la separación de Gimena Accardi y Nico Vázquez

La sorpresiva ruptura de Gimena Accardi y Nicolás Vázquez, anunciada el mes pasado después de 18 años juntos, sumó un nuevo capítulo este lunes cuando Ángel de Brito confirmó en LAM (América TV) que el detonante habría sido una infidelidad de la actriz.

Desde entonces, las redes sociales estallaron y el nombre de Andrés Gil comenzó a viralizarse, señalado en innumerables comentarios como el posible tercero en discordia. El actor, en pareja con Cande Vetrano y padre de un bebé que en noviembre cumplirá un año, comparte escenario con Accardi en la obra En otras palabras, estrenada en 2024 en la calle Corrientes y actualmente de gira por Argentina y el exterior.

Embed

La coincidencia de trabajo y la cercanía entre ambos alimentaron las especulaciones, aunque se trata de una relación laboral y de amistad que también involucra a sus respectivas parejas. De hecho, mientras los primeros rumores comenzaron circular en Argentina, Gil disfrutaba de unas vacaciones en Nueva York junto a Cande.

Cabe recordar que, en medio de la ola de versiones, De Brito aclaró que Vázquez no tuvo responsabilidad en la ruptura, pese a que su nombre también estuvo ligado a dos de sus compañeras de Rocky, Mercedes Oviedo y Dai Fernández (quien recientemente confirmó su separación).

Gimena Accardi y Andrés Gil

Así las cosas, vale resaltar que Andrés Gil no es ajeno al mundo artístico. Alcanzó la popularidad con Patito Feo, luego desarrolló una sólida carrera en Italia con participaciones en Bailando con las estrellas y varias series, y regresó al país para continuar su camino como actor, siempre manteniéndose al margen de los escándalos… hasta ahora.

Cuando estalló la separación de Accardi y Vázquez en julio, el actor ya había salido al cruce de rumores indirectos al compartir en Instagram un posteo de Cande Vetrano celebrando el estreno de la serie sobre Carlos Menem en la que ella participó.