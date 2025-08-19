A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
SE SUPO

El trasfondo del posteo de Andrés Gil tras los rumores que lo vinculan a Gimena Accardi: "A pedido de..."

El actor Andrés Gil, en pareja con Cande Vetrano, hizo su descargo en las redes preocupado por los comentarios , después de que Gimena Accardi admitiese que le fue infiel a Nico Vázquez. Aquí, sus motivos para salir a hablar.

19 ago 2025, 15:39
El trasfondo del posteo de Andrés Gil tras los rumores que lo vinculan a Gimena Accardi: A pedido de...
El trasfondo del posteo de Andrés Gil tras los rumores que lo vinculan a Gimena Accardi: A pedido de...

El trasfondo del posteo de Andrés Gil tras los rumores que lo vinculan a Gimena Accardi: "A pedido de..."

Este martes 19 de agosto, la confesión de Gimena Accardi en el programa de stream Sería increíble en Olga, y luego ante la prensa, sobre su infidelidad que decantó en la separación de Nico Vázquez hicieron que Andrés Gil, pareja de Cande Vetrano, saliese a dar su versión al ser señalado como el tercero en discordia.

"Por todo lo que escuché y leí en medios de comunicación y redes, se volvió necesario que aclare que el rumor que está circulando es absolutamente falso. Me duele que todo el proceso increíble que tuvimos con la obra de teatro con Gime y Nico se vea opacado por un invento", disparó el protagonista de 'En otras palabras', la pieza teatral en la que comparte escenario con Accardi, bajo la dirección de Nico Vázquez, según dieron cuenta en Intrusos (América TV).

Leé también

Andrés Gil rompió el silencio y enfrentó los rumores que lo vinculan a Gimena Accardi: "Dejen de..."

Andrés Gil rompió el silencio y enfrentó los rumores que lo vinculan a Gimena Accardi: Dejen de...

Al tiempo que Rodrigo Lussich terminó de leer el posteo de Gil negando rotundamente cualquier vínculo con Gimena más allá de lo profesional. "Por mi familia y la gente que amo, les pido que dejen de decir cualquier cosa. Gracias", concluyó firme.

Embed

Así las cosas, luego de completar la lectura del posteo del actor, Adrián Pallares reveló cómo lo afectaron tanto a Andrés como a su familia todos los rumores y especulaciones que lo señalaron como el nombre de la persona con el que Gimena Accardi le fue infiel al protagonista de Rocky.

"Gente muy cercana a él me está escribiendo que está sufriendo mucho por lo que pasa en redes. La influencia que tienen en muchos famosos. La está pasando muy mal y no tiene nada que decir. A pedido de la gente que lo rodea y lo quiere salió a escribir esto", explicó el conductor de Intrusos históricamente vinculado al ámbito teatral.

"Siente que es injusto todo lo que está viviendo. La familia de Candela y Andrés la están pasando horrible. Desde ayer la pasan horrible. Desde que Paula Varela contó la separación de Dai Fernández con Gonzalo Gerber, que había una cuestión con Gimena Accardi, y todo se precipitó. Por eso vimos a Gimena Accardi haciendo su descargo", concluyó entonces Pallares.

IG Andrés Gil - descargo

Quién es Andrés Gil, el supuesto tercero en discordia en la separación de Gimena Accardi y Nico Vázquez

La sorpresiva ruptura de Gimena Accardi y Nicolás Vázquez, anunciada el mes pasado después de 18 años juntos, sumó un nuevo capítulo este lunes cuando Ángel de Brito confirmó en LAM (América TV) que el detonante habría sido una infidelidad de la actriz.

Desde entonces, las redes sociales estallaron y el nombre de Andrés Gil comenzó a viralizarse, señalado en innumerables comentarios como el posible tercero en discordia. El actor, en pareja con Cande Vetrano y padre de un bebé que en noviembre cumplirá un año, comparte escenario con Accardi en la obra En otras palabras, estrenada en 2024 en la calle Corrientes y actualmente de gira por Argentina y el exterior.

Embed

La coincidencia de trabajo y la cercanía entre ambos alimentaron las especulaciones, aunque se trata de una relación laboral y de amistad que también involucra a sus respectivas parejas. De hecho, mientras los primeros rumores comenzaron circular en Argentina, Gil disfrutaba de unas vacaciones en Nueva York junto a Cande.

Cabe recordar que, en medio de la ola de versiones, De Brito aclaró que Vázquez no tuvo responsabilidad en la ruptura, pese a que su nombre también estuvo ligado a dos de sus compañeras de Rocky, Mercedes Oviedo y Dai Fernández (quien recientemente confirmó su separación).

Gimena Accardi y Andrés Gil

Así las cosas, vale resaltar que Andrés Gil no es ajeno al mundo artístico. Alcanzó la popularidad con Patito Feo, luego desarrolló una sólida carrera en Italia con participaciones en Bailando con las estrellas y varias series, y regresó al país para continuar su camino como actor, siempre manteniéndose al margen de los escándalos… hasta ahora.

Cuando estalló la separación de Accardi y Vázquez en julio, el actor ya había salido al cruce de rumores indirectos al compartir en Instagram un posteo de Cande Vetrano celebrando el estreno de la serie sobre Carlos Menem en la que ella participó.

IG Andrés Gil - gesto a Cande Vetrano

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Andrés Gil Gimena Accardi Cande Vetrano

Lo más visto