El suceso impensado que provocó el quiebre de la relación entre Nico Vázquez y Gimena Accardi: "Sentí que..."

Más allá del dolor, Vázquez explicó cómo ese momento límite impactó en el vínculo de pareja con Accardi: “Sentí que ahí, en vez de seguir creciendo el amor, nos sostuvimos. Y creo que ahí, hoy que lo veo con el diario del lunes, cuando deja de crecer el amor o la admiración, que es lo que más teníamos nosotros, solamente te sostenés. Y bueno, llega un momento que sucede lo que sucede”.

Por último, Nicolás pidió comprensión al público: “No tomen partido por ningún lado. Yo tengo muy claro lo que pasó. Ella también. El mejor partido que pueden tomar es desearnos lo mejor a los dos, que podamos encontrar felicidad. Que es un poco lo que yo le digo a ella. Y ser familia nosotros para siempre”.

Cómo reaccionó Sabrina Rojas ante la confesión de infidelidad de Gimena Accardi a Nico Vázquez

Sin mencionarla directamente, Sabrina Rojas mostró su apoyo a Gimena Accardi a través de una historia en Instagram, tras el descargo en el que la actriz admitió haberle sido infiel a Nico Vázquez.

"Estamos viendo un gran ejemplo para reflexionar lo injusto que somos siempre con las mujeres. Ellos son los infieles y es casi anecdótico, lo entendemos porque está en su naturaleza, hasta lo tocamos de manera divertida, aun cuando hay hijos de por medio", indicó la conductora de Pasó en América.

Finalmente, Rojas reflexionó sobre la doble vara con la que se juzga a las mujeres y los hombres en estas situaciones: "Ahora cuando la mujer es la infiel, todo se pone serio, se juzga como un gran pecado, a tal nivel que se ve obligada a tener que dar explicaciones y reconocer públicamente su 'pecado' (algo que jamás hará un hombre) porque nadie lo presiona por su accionar".