Tensión en Mujeres Argentinas: Liliana Franco fue despedida y se conocieron las supuestas razones

Al mismo tiempo, Liliana habría adelantado otros cambios en el panel: “Virginia Gallardo dejará porque se va a dedicar a la política y Silvia Fernández Barrios viaja bastante”.

En ese contexto, la continuidad del ciclo quedaría en manos de Ludueña como conductora, acompañada por Amalia Guiñazú y Valentina Salezzi como panelistas principales.

Así anunció Evelyn Von Brocke la salida de Mujeres Argentinas

En mayo de 2025, a pocos meses de haber comenzado Mujeres Argentinas, Evelyn Von Brocke confirmó su renuncia al programa que conduce María Belén Ludueña en eltrece. Detrás de la decisión se encontraba la pelea con Roberto García Moritán al aire, y desde la señal sostuvieron que nada tenía que ver lo que había pasado, meses después la propia panelista lo dejó en claro antes de sumarse a Los Profesionales de Siempre (elnueve).

La periodista dio a conocer la noticia a través de sus historias de Instagram. Junto a una foto con sus compañeras, explicó: "Quería compartir con ustedes que decidí dar un paso al costado de Mujeres Argentinas".

"Fue una linda e interesante experiencia con mujeres increíbles. Se vienen nuevos desafíos. Gracias, chicas. Las voy a extrañar", cerró Evelyn en aquel recordado posteo que trascendió rápidamente.

Luego, el conductor de LAM (América TV), Ángel de Brito, reveló en sus redes los motivos de la decición de Von Brocke de dejar el magazine. "Motivos de la renuncia: no estaba cómoda, madrugar, ir de Martínez a Constitución, lo de la nota con Moritán", detalló.