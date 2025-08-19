El inesperado gesto de Benjamín Vicuña luego de que Gimena Accardi admitiera que le fue infiel a Nico Vázquez

vicuña like accardi y vazquez

La confesión de Gimena Accardi sobre su infidelidad a Nico Vázquez

Gimena Accardi rompió el silencio este martes en el streaming de Olga y confirmó que fue ella quien cometió una infidelidad en su relación con Nico Vázquez. Este episodio, que se dio en medio de una crisis prolongada, terminó siendo el detonante de la separación que ambos hicieron pública a principios de julio, tras 18 años de pareja.

Luego de su descargo en vivo, la actriz aclaró a la salida del programa que la persona con la que engañó a Nico no pertenece al medio artístico. Además, desmintió rotundamente los rumores que la vinculaban con su compañero de teatro Andrés Gil, pareja de Cande Vetrano, despejando cualquier especulación.

"No debería estar dando explicaciones, para mí es una vergüenza total hablando de esto, que di las explicaciones a Nico y quedó entre cuatro paredes. Lamento tener que hacerlo público y este escarnio que es total. Bastante tengo con el dolor de haberle causado a mi marido y así y todo me perdonó, nosotros ya veníamos mal", expresó Accardi, visiblemente afectada por la situación.

La actriz insistió en que parte de lo que se dijo es cierto, pero otra parte no, y pidió frenar la difusión de información falsa que involucra a terceros. "Hay una parte que se habló ayer que es verdad y otra que no y necesito frenar eso porque hay terceros que no quiero que estén manchados y en el medio hay familias sufriendo del otro lado", afirmó, desligando completamente a Andrés Gil de la historia.

"Tengo la necesidad muy importante de aclarar que con el que se me involucra es mentira. Sigo compartiendo la gira y esto es lo que necesito que se frene", continuó firme la actriz. "Necesité salir a aclararlo, esta es la verdad y soy yo con miles de defectos. Nico no había hecho nada y se lo vinculó con total certeza con dos compañeras de trabajo y eso era mentira. Y bueno, ahora el ojo lo tengo yo y me bancaré la que venga", agregó, en referencia a la información difundida en LAM (América TV).

Respecto al impacto que tuvo la noticia en redes sociales, Accardi confesó que decidió alejarse de ellas para protegerse emocionalmente. "No estoy leyendo nada en las redes sociales porque no me quiero suicidar mañana básicamente porque es demasiado el odio y hostigamiento, por eso las cerré y no las leo, no sé lo que está pasando, prefiero no leerlo por mi salud mental", reconoció.

Sobre la persona con la que fue infiel, Gimena explicó que se trata de alguien completamente ajeno al ambiente artístico. "Fue un desliz que duró muy poquitito, un random total, una cañita al aire de mier.., ni es del medio, ni lo conocen ni en Instagram lo sigo. Nico es intachable, se lo dije yo (la infidelidad) y no hubo pruebas", aseguró.

También remarcó el perfil bajo que siempre mantuvo junto a Nico Vázquez, y lo difícil que le resulta exponer públicamente un tema tan íntimo. "No somos una pareja mediática, no somos cirqueros ni mediáticos, es un tema muy sensible y delicado, es una vergüenza total para mí. Necesito dar esta explicación para que se corte algo que no es real y que se deje de decir para no manchar a terceros", sostuvo.

Finalmente, Accardi reconoció que la infidelidad fue el punto de quiebre en una relación que ya venía desgastada. "Esta es la gota que revalsa el vaso (la infidelidad), ya veníamos muy mal y este fue el detonante. Me siento aliviada que no se le apunte a él cuando me la mandé yo la cagada", dijo. Y ante la consulta sobre si había hablado con Cande Vetrano, respondió sin dudar: "Sí, por supuesto, con todos".

