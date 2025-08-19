Oriana Sabatini dio detalles del casamiento de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul y adelantó qué piensa regalarles

Y fundamentó sobre su decisión: "Si viviría acá no lo dudaría un segundo porque sería más fácil coordinar la agenda pero cuando tenés que viajar y dividirte dos lugares tan lejos es un poco difícil".

En cuanto a los planes de casamiento de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul, Oriana Sabatini expresó: “Mientras nuestros amigos estén felices, uno siempre va a estar feliz. Estoy feliz por el casamiento de Tini y De Paul. Cada vez que me invitan a un casamiento soy feliz porque amo los casamientos, comer y bailar”.

“Cada vez que me invitan a un casamiento yo feliz de la vida porque amo comer y bailar en los casamientos", agregó entre risas. Y comentó qué piensa regalarles: "A veces, a los amigos que más te importan, es lindo regalarles las alianzas, la corbata, el traje o un detalle, como la bata con la que se despierten el día de su casamiento, algo para que te tengan presente”.

Cabe recordar que Tini y de Paul fueron uno de los tantos invitados a la boda de Oriana y Paulo Dybala en julio de 2024 en una estancia de Exaltación de la Cruz y allí se volvieron a ver tras la separación.

Hace poco, la cantante y el futbolista del Inter Miami volvieron a darse una nueva oportunidad en el amor y se comprometieron en un viaje a Marruecos y trascendió que ya están en la etapa de los detalles organizativos del casamiento.

La molestia de Oriana Sabatini ante las continuas preguntas sobre la maternidad con Paulo Dybala

Oriana Sabatini dejó en claro que no le molesta que le consulten sobre una futura maternidad con su esposo Paulo Dybala pero que sí a veces le incomodan las formas y la "intensidad" de los medios con respecto a ese tema.

“No me molesta (que le consulten sobre la maternidad). Siento que hace poco me hicieron una nota y fue como muy intenso la manera de preguntar”, expresó la cantante.

“Por que no entiendo cuál tenía que ser la respuesta, no sé si quería un cronograma de la cantidad de veces que tengo relaciones con mi pareja”, sostuvo sobre este tema con asombro.

“Era tipo '¿Lo están planeando?' Y sí, macho, ¿Qué querés que te diga? ¿Cuántas veces al día y a qué hora? No sé, no entiendo. Me parece re incómodo y re desubicado”, cerró dejando en claro que ese momento llegará cuando tenga que ser.