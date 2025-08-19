Sabrina Rojas se solidarizó con Gimena Accardi tras confesar la infidelidad a Nico Vázquez: "Injusto"

Lo cierto es que Sabrina Rojas compartió una historia en Instagram donde sin mencionarla se puso del lado de Gimena Accardi ante el revuelo que generó el tema en la sociedad y los medios.

"Estamos viendo un gran ejemplo para reflexionar lo injusto que somos siempre con las mujeres. Ellos son los infieles y es casi anecdótico, lo entendemos porque está en su naturaleza, hasdta lo tocamos de manera divertida, aún cuando hay hijos de por medio", indicó la conductora de Pasó en América.

Y cerró: "Ahora cuando la mujer es la infiel, todo se pone serio, se juzga como un gran pecado, a tal nivel que se ve oblitgada a tener que dar explicaciones y reconocer públicamente su 'pecado' (algo que jamás hará un hombre) porque nadie lo presiona por su accionar".

Video: Intrusos.

sabrina rojas se solidarizo con gimena accardi

Gimena Accardi confirmó que le fue infiel a Nico Vázquez: "Una idiotez"

"Si bien siento que no le debo explicaciones a nadie de algo que es privado y que corresponde a una pareja y que fue hablado en cuatro paredes en la intimidad y en la privacidad y que se resolvió de esa forma. No nos gusta que se opine ni que se hable porque primero resguardamos nuestra intimidad, resguardamos nuestra pareja que fue y sigue siendo hermosa", reconoció Gimena Accardi al aire en Olga sobre su separación de Nico Vázquez.

"Fueron 18 años hermosos, con los mejores recuerdos y las mejores cosas para decir de Nico, del hombre que es y la persona que fue. Nuestro vínculo de amor sigue intacto, seguimos en comunicación, nos vemos, la semana pasada almorzamos, la otra cenammos y eso necesito aclararlo y agradecer el hombre que es y cómo se comportó con respecto a lo que voy a decir ahora. Que insisto, no lo tendría ni que aclarar públciamente porque no le debo explicaciones a nadie. A la única persona que le debía explicaciones ya se las di, que era Nico", dejó en claro Gimena Accardi.

"Sí en 18 años uno comete errores, yo cometí uno. Me mandé una cagada malísima y me hago cargo de una parte de lo que se dijo ayer, porque sí es cierto lo que se dijo ayer la mitad de las cosas, la otra mitad no, y de eso no me voy a hacer cargo y también es lo que necesito aclarar de algún modo", continuó su relato la actriz.

Y en ese sentido asumió su error: "Sí en la pareja soy la responsable de haberse mandado una cagada en estos 18 años, di las explicaciones a mi marido. Del otro lado hubo entendimiento, me perdonó, me miró a los ojos y me dijo: yo te sigo amando, esto a vos no te define. Pero en una relación que venía mal y estábamos en crisis hace un año con idas y vueltas, no es el causante esto pero sí fue un poco el detonante o la gota que revalsa el vaso para tomar la decisión que tendríamos que haber tomado antes".

"Hasta ahí me hago cargo, linchenme, mándenme a la hoguera, soy una hi.. de pu.. me arrepiento. Ya está, fui perdonada, nos dimos un abrazo y nuestra relación sigue siendo de respeto y de amor como lo fue durante 18 años", comentó la actriz, y desmintió cualquier rumor que la involucró a Andrés Gil, pareja de Cande Vetrano.

"Ahora todo lo otro no, no me puedo hacer cargo, con la persona que se me vincula es mentira y eso necesito aclararlo porque se está ensuciando a gente que no tiene nada que ver y que tiene familia, y eso sí necesito que se frene, todo lo otro me hago cargo. Lastimé a una persona que amo que es Nico, la última persona en la vida que quiero lastimar porque no se lo merece porque hace dos meses se está comiendo un hate gratuito. La tortilla se dio vuelta y decían que era por su compañera de trabajo y él como es un señor cerró la boca y dijo que es mentira y me cuidó", se sinceró.

Y explicó sobre su infidelidad: "Ahora ya lo estoy diciendo. Es una persona random que no tiene nada que ver con el medio, ni la sigo en Instagram, desapareció, fue un desliz absoluto, una idiotez de la cual estoy arrepentida. Pero soy humana raza básica y puedo cometer los mismos errores que cualquiera en una relación de 18 años".