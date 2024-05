Noelia La Gata acorraló a Emma para que le hiciera la confesión más esperada de Joel en Gran Hermano

Así las cosas, y en vista de la confianza que hay entre ellos, hace unas horas la cantante cordobesa le preguntó sin filtro a su amigo "¿Vos no te enamoraste de nadie acá adentro?", como para que Emma abriese su corazón. Y a pesar de la respuesta negativa de Vich, ella no se dio por vencida e insistió hasta hacerlo hablar.

Emmannuel Vich y Joel 1- GH2023.jpg

"¿Estás seguro? Emma, decime la verdad. Te doy una orden... ¿me lo jurás por toda nuestra amistad?", repitió ella y el participante volvió a negar aunque se rio cómplice y deslizó pícaro: "Vos sabés, ¿viste cómo entré yo acá? Entré raro...".

Pero ante la insistencia de Noelia, quien coincidió que le habían pasado cosas tristes antes de llegar al reality, queriendo saber si se enamoró o no, Emma lanzó sin esquivar más a su amiga: "¡¿De Joel querés que te diga?! No. De nadie". Pero la cuartetera no le creyó y lo retó asegurando "Sos como mi hijo, me estás mintiendo".

Llegado este punto, finalmente Emmanuel admitió sobre sus sentimientos por Joel Ojeda: "Me pude haber confundido algún que otro día". Aunque por lo bajo dijo algo más que no llegó a entenderse, dado que la producción de Gran Hermano subió la música al máximo.

Gran Hermano: aparecieron fotos inéditas de Noelia La Gata con Emmanuel y se supo un impactante secreto

La casa de Gran Hermano, Telefe, se vio revolucionada con el ingreso de familiares y amigos de los participantes en la noche del lunes, en una gala especial.

Mucha sorpresa causó cuando Noelia La Gata ingresó al reality para saludar a Emmanuel Vich, con quien tiene una gran amistad.

Al instante, desde las redes sociales, los fanáticos del programa buscaron más sobre el vínculo que une a la cantante con el cordobés y aparecieron fotos inéditas de los dos juntos.

emma vich gata noelia.jpg

Se trata de un posteo que hizo la propia Noelia en las redes donde se la ve disfrutando de un recital junto a su amigo en medio de una multitud.

“¡Mi rey!! Éxitos, aquí te cuido. Te amo, te bendigo. ¡Sos Luz!”, decía el tierno mensaje que le dedicó ella a él con la melodía de la canción Dónde estás amor de fondo.

Esta semana, Emma se mostró emocionado al volver a ver a su amiga. Mirá las imágenes de Emma y Noelia la Gata juntos a pura amistad.