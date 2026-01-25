El hijo de Noelia Marzol fue atacado por un agua viva: la impactante foto

Más allá del susto, se trató de un percance menor y la actriz y bailarina pudo seguir disfrutando del día de sol arena y mar en familia también co su otra hija Alfonsina, fruto de su matrimonio con el ex futbolista Ramiro Arias.

Se trató de un episodio menor inesperado que le puede sucecer a cualquiera y Noelia decidió compartirlo desde sus historias de Instagram mostrando la marca que le quedó a su hijo tras ser alcanzado por un agua viva, la cual fue curada al instante colocándole crema sobre la zona afectada por la picadura del animal marino.

La firme acción de Noelia Marzol contra la psicóloga que opinó del video con su marido y su hija en la pileta

Noelia Marzol habló en el ciclo Lape Club Social Informativo (América Tv) sobre el revuelo que generó el video subido donde se encontraba con su marido y su hija en la pileta y explicó qué acción tomará con una psicológa que se refirió al tema en las redes con un polémico análisis que se volvió viral.

"En absoluto era una situación íntima. Somos una pareja que se maneja con mucho amor, que no peleamos delante de nuestros hijos e incluso un che bolu.. no existe en mi casa porque no lo permitimos nosotros como pareja. Mi hija no estaba para nada incómoda, estaba jugando en la pileta y hacía de doctora. Ese era el contexto y por ahí con un poco de malicia puede tomarse para otro lado. Todas esas interpretaciones a mi no me molestan, yo estoy expuesta hace mucho tiempo en televisión", explicó la actriz sobre el revuelo que generaron esas imágenes.

A lo que Mauro Szeta le dijo con total sinceridad: "A mí cuando lo vi para mí se pasó un pueblo y me pareció que estaba un poquito sexualizado con los nenes al lado". Marzol, en tanto, explicó ante la postura del periodista: "Respeto un montón las opiniones de todo el mundo, realmente no me afecta las opiniones de los demás".

Sin embargo, sí remarcó su furia con el análisis de una psicóloga en un video que circuló en las redes, por lo cual decidió poner el caso en manos de su abogado Fernando Burlando.

"Me molesta cuando una psicóloga hace toda una interpretación por un video de diez segundos y expone a la nena en un video con la cara, donde todos sabemos que no es lo mismo la opinión de cualquiera de nosotros de lo que puede ser la de una profesional de una situación así", comentó la actriz y bailarina en el ciclo de América Tv.

Y cerró con firmeza: "Expuso a mi hija en un montón de sentidos y esto ya está en la Justicia porque hubo un montón de faltas de ética como profesional, ya está denunciada. Una falta grave como profesional. Esas acusaciones tan graves no se hace en un lugar público, se hace en la Justicia. Si alguien nos quiere denunciar y mostrar prueba esos diez segundos de video lo puede hacer".