Nico Occhiato explotó de furia contra Migue Granados y lo mandó a 'laburar': "Le recomiendo..."

"Me parece una 'conspiranoica' rara. Aparte eso sucedió en Twitter y la gente en Twitter opina lo que quiere. ¿Cómo voy a tener de mandar o decirle a la gente lo que tiene que opinar? Me pareció una boludez grande, la verdad", cuestionó la lógica detrás de esas teorías.

"Cuando se te se va un equipo completo, cuando te registran un nombre estando el programa al aire, obvio que me enojé, me calenté, y se vio al aire. Este es un formato en el que se nota todo lo que pasa al aire, y sí, obvio, me enojé. Me enojé un poco y a los dos minutos me puse a formar otro programa, que hoy por suerte es el que lidera las tardes. Así que le recomiendo que se ponga a laburar también, qué se yo", cerró, con un mensaje directo y sin filtros.

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Qué dijo Marti Benza de Nico Occhiato y Migue Granados

En medio del cruce entre Migue Granados y Nico Occhiato, Marti Benza decidió aportar su propia mirada y volver sobre uno de los momentos más comentados del streaming en 2025: su desembarco en OLGA tras su paso por LUZU TV.

Con el diario del lunes, la influencer reconoció que eligió el silencio en pleno escándalo, aunque hoy lo ve como un error. "Cuando se armó toda la polémica sobre el pase de LUZU TV a OLGA yo preferí no hablar porque no sabía cómo manejar esa situación, era la primera vez que me veía en una polémica grande. Hoy en día me doy cuenta que me jugó en contra, que en su momento hubiese sido mejor salir a aclarar dudas, a decir las cosas que no eran verdad", explicó.

En ese repaso, también dejó entrever que no todo fue sencillo en ese proceso y que hubo situaciones que la afectaron más de lo que dejó ver en su momento. "Sucedieron quizás comentarios o cosas que quizás a mí me dolieron", admitió, en sintonía con lo que había planteado Granados.

Por último, Benza fue aún más gráfica al describir cómo vivió aquel conflicto desde adentro, marcando la incomodidad que le generó quedar en el medio de una disputa ajena. "Mi sensación fue que yo quedé en el medio de dos flacos que se la estaban midiendo y yo quedé desdibujada, yo no me animé a hablar, a decir cosas...", señaló. Y cerró con una reflexión que deja ver cierto desencanto: "De repente terminé en un lugar parecido a la tele, que nosotros los youtubers odiábamos".