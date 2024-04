Oscar Martínez opinó sobre la situación del país: "Llegamos a un punto de decadencia tristísima"

Y agregó: "Lamentablemente hoy tenemos casi el 60 por ciento de pobreza y hay millones de niños que no comen. Me resulta muy difícil hablar de esto porque me conmueve y me parece una vergüenza que un país como la Argentina tenga criaturas que van a ser desnutridas. Es algo inconcebible".

"Llegamos a un punto de decadencia tristísima. A mí lo que no me gusta, que no me gustaba antes y no me gusta ahora, es que desde las máximas posiciones de poder se utilice el agravio, se estimule la belicosidad, la violencia. Se denigre, se insulte. Se estimule la confrontación y la fragmentación", opinó el artista.

También sumó: "Observo eso con una enorme tristeza y con el convencimiento de que eso es el tiro final, es el tiro en la nuca, digamos. Eso nos va a destruir del todo. Yo digo que la Argentina es un barco que está escorado desde hace bastante tiempo, que le entra agua por todos lados, y arriba de ese barco estamos todos nosotros".

"En lugar de ocuparnos de eso, nos estamos matando entre nosotros. Entonces yo quiero vivir en un país en el que cualquiera tenga derecho a decir lo que tenga ganas de decir y lo que piensa. Yo noto que eso pasa ya incluso a un nivel más horizontal. La cultura política lo impuso. Hoy un actor hace una declaración y salen a matarlo cuando esa declaración de pronto no es tribunera, no le falta el respeto a nadie", dijo.

Al final, expresó: "Es hora de que todos bajemos los decibeles, bajemos la soberbia, bajemos el fanatismo, porque es perentorio encontrar soluciones. Es urgente".

Pablo Echarri disparó contra Guillermo Francella por su apoyo a Javier Milei: "No me extraña..."

En Intrusos (América TV), el actor Pablo Echarri opinó este martes sobre las medidas que tomó el presidente Javier Milei en relación al arte y la cultura, y también se refirió a los dichos de Guillermo Francella.

"Estoy espantado, angustiado. Este Gobierno va a dejar dolor y destrucción", aseguró Echarri al ciclo conducido por Flor de la V.

Además, planteó: "No me extraña la postura de Guillermo. Pero sí me extraña que haya hablado en este momento, que en los últimos tiempos estaba pretendiendo no dar opinión para que no se cruce con su trabajo... pero siempre son bienvenidas las opiniones y la libertad para poder opinar".

"Yo estoy en las antípodas de su pensamiento porque creo que hay una mirada más individualista y menos colectivista, y yo soy un colectivista hecho y derecho", sumó.

Y agregó contudente: "Trabajo en SAGAI hace 18 años y construyo con el colectivo, entonces las miradas individuales no son las que me identifican. Vemos la realidad de forma muy diferente, pero me alegra que él pueda expresarlo con libertad".