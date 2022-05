Pablo Echarri aclaró una frase que trascendió contra Robert De Niro

-Robert De Niro-

Un usuario de Twitter escribió una polémica frase que se la atribuyó a Pablo Echarri: “Pablo Echarri, íntimo: ‘Nadie de la producción de esa nueva serie nos consultó si estábamos de acuerdo con que venga De Niro a filmar. Creo que se deberían priorizar esos trabajos a actores de calidad del país. Y no lo digo solo por mí, era un papel ideal para Raúl Rizzo’”, replicó.

Ante la repercusión que tuvo ese tuit, el propio Pablo Echarri aclaró de manera categórica: “Que se pueda ser tan salame como para invertir tiempo en inventar esta ridiculez no me sorprende, lo que me impacta es que exista tantx idiota comentándolo”.

El desprecio de Robert De Niro con una fanática argentina

Robert De Niro se encuentra en la Argentina porque vino a filmar una serie junto a Luis Brandoni. El actor estará unos días en Buenos Aires para el rodaje de esa ficción, pero aprovecha los ratos libres para disfrutar de la gastronomía local.

En las últimas horas, la estrella de Hollywood estuvo cenando en el restaurante Helena del hotel Four Seasons con su novia y su hija.

Cuando terminaron de comer, una fanática comenzó a grabar con la cámara de su teléfono, se acercó a él y le preguntó si podían sacarse una foto.

Con cara de pocos amigos, Robert de Niro le dijo que no, dio unos pasos y se retiró del lugar.

Una persona que estaba acompañándolo también respondió que el actor no iba a sacarse fotos."No seas grosera. Estamos con la familia", le contestaron.

"Me dijo que no a la foto. ¡Malísimo! Tachado de la lista Robert de Niro", expresó la fanática, decepcionada con la actitud de la estrella del cine.