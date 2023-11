Pampita dejó ver sus últimas búsquedas en Internet desde su celular ¡y apareció el nombre menos pensado!

Con la consigna que decía "Chequeo de la últimas búsquedas en Google", Vanadía tomó el control del teléfono móvil de la modelo y comenzó a leer: “Buscó azul y amarillo, bebé colores, por ejemplo”, a lo que Pampita explicó que era algo “Para Anita, un video de Anita”.

Pampita en el Bailando 2023

Allí, el conductor del streaming del Bailando atinó a salvarla, preguntándole si podía seguir leyendo todo, pero Ardohain muy tranquila lo autorizó. Es así que Cris leyó ante el asombro de todos: “Fecha del escándalo de la motorhome”, en clara referencia al escándalo sexual de Benjamín Vicuña con la China Suárez en 2015 que desencadenó su ruptura con el chileno, padre de sus hijos.

Rápida de reflejos, y siempre con una sonrisa en su rostro, Pampita argumentó: “Porque me preguntaron cuando entré al Bailando, y no me acordaba. ¿Cuándo vine a reemplazar a Moria? Y fue ahí”, haciendo referencia a cuando La One estuvo presa en Paraguay y ella fue convocada para reemplazarla.

Se supo qué vio Pampita en el motorhome donde estaban la China Suárez y Benjamín Vicuña

Pasaron casi diez años del episodio del motorhome que tuvo como protagonistas a Pampita, la China Suárez y Benjamín Vicuña. La modelo, en ese momento, había encontrado a su ex con la actriz en una situación muy comprometedora. Ahora, Ángel de Brito reveló qué fue lo que exactamente vio Pampita.

Antes de que el conductor de LAM contara todos los detalles en Luzu TV, Pampita estuvo el sábado en PH, Podemos Hablar (Telefe) y respondió una picante pregunta que le hizo otra de las invitadas, Edith Hermida, sobre lo que había visto en el motorhome. "La verdad es que me lo guardo para mí y para mis íntimos, principalmente por mis hijos. Si algún día ellos quieren saber yo les voy a contar la verdad, pero no me gusta que esté escrito en algún lado y lo puedan googlear", contestó firme.

Pampita, China Suárez y Benjamín Vicuña

En Nadie dice nada, el programa del stream de Nico Occhiato, Ángel comenzó diciendo: "Me contó todo descripto a la perfección y coincidía con otra gente que había estado ahí. Lo único que me dijo es 'No muestres los mensajes. Podés decir que hablaste conmigo, pero no los muestres', porque tenía algunas palabras que yo traduje al castellano...".

"Le pregunté '¿todo?' y me dijo 'todo'. Claro, porque los mensajes decían que Vicuña le estaba chupando las t... a la China. O sea, cosas así me contaba", contó el periodista.

"¿Pampita vio eso?", preguntó sorprendido Occhiatto. "Ella me contó que entró al motorhome porque alguien le avisó que estaban teniendo sexo. Esta es la versión Pampita, eh. Ella estaba cerca, porque estaban filmando muy cerca de donde estaba comiendo. Fue con las amigas, se metió al motorhome, volteó productores en el camino... Se los encontró teniendo sexo en los catres. Es otra película, mejor que la que estaban filmando", detalló.