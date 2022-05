Pampita saltó enardecida a defender a Roberto García Moritán: ¿se coló en los Premios Martín Fierro?

"Pampita fue porque estaba invitada y el marido se sentó en un lugar que no le correspondía. De hecho, él no estaba invitado", comentó el panelista de A la tarde.

A los pocos minutos, la conductora de El hotel de los famosos lo llamó a su teléfono para desmentir ese rumor.

"Estoy escuchando que decís que mi marido se caló y no es verdad. Yo tenía dos lugares porque mi programa, Pampita Online, también estaba nominado. Roberto tenía entrada y estábamos juntos en la misma mesa", le explicó Pampita a Guido.

La figura de El Trece detalló que ella se sentó en dos ubicaciones distintas en la ceremonia porque tenía dos nominaciones: una por su ciclo y otra como jurado de La Academia.

"En el momento de la nominación de Pampita Online, me fui a sentar con mis compañeros, y cuando tocaba la categoría del jurado de ShowMatch, volví a esa mesa", sentenció.

La reacción de Jésica Cirio tras el blooper hot en los Premios Martín Fierro 2022

Jésica Cirio sufrió un imprevisto con su vestuario y terminó protagonizando un blooper hot en el escenario de los Premios Martín Fierro 2022.

La conductora subió para recibir la estatuilla que ganó La Peña de Morfi (mejor programa musical) y, mientras sus compañeros agradecían, ella tuvo un percance con su vestido.

A la rubia se le escapó una lola, el humorista Patricio Muzzio se dio cuenta y le avisó. Rápidamente, Jésica se acomodó el atuendo. Sin embargo, ese descuido se convirtió en lo más comentado de la entrega.

En una nota con Intrusos, la conductora se mostró sorprendida al ver lo que había pasado al aire.

"No lo puedo creer. Me acabo de enterar recién. Me dijeron 'acomodate' y pensé que se me estaba bajando, pero no, ya se me había bajado", expresó Jésica.

"Ella es muy pudorosa. Se sintió muy mal", añadió Flor de la V, que compartió habitación en el Hilton con la figura de Telefe.

Lo cierto es que las redes explotaron al ver el descuido hot de Jésica. "Fue un papelón", exclamó la conductora, lamentándose por lo ocurrido.