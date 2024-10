Pampita se confesó en LAM y habló de los rumores de romance con el polista Martín Pepa: "Me van a ver..."

"Estoy acostumbrada. Sé cómo son las cosas, así que no me quejo de nada", le respondió la modelo. Y agregó: "Lo dijo, creo que ayer, que voy a salir a comer, voy al cine, voy a bailar, voy a juntarme con amigos. Es un momento para pasarla bien y me doy todos los permisos".

"Llamó mucho la atención que cuando te lo preguntaton no lo negaste", le comentó el notero. "Para que se acostumbren y no tener que estar dando explicaciones, porque me parece que es una época donde uno puede salir, me invita un montón de gente, muchos amigos me quieren acompañar, quieren que haga cosas, que salga de mi casa, que la pase bien y no tengo por qué no hacerlo", afirmó la ex de Roberto García Moritán.

Ante la pregunta de si tiene ganas de enamorarse, Pampita remarcó: "Yo tengo ganas de estar así como estoy hoy, enfocada en mi familia y en mi trabajo. Y que me vengan cosas lindas a la vida. Todo lo que me haga bien, no voy a tener prejuicios, lo voy a disfrutar. Y no me va tampoco a importar lo que diga la gente, porque no puedo estar viviendo mi vida para quedar bien".

Más adelante, cuando el cronista quiso saber por Moritán y su internación, la conductora fue contundente y dijo: "No voy a hablar de eso". "Sí, siempre tratamos de que estén muy bien los chicos, como tiene que ser. Son nuestra prioridad absoluta", sostuvo sobre sus hijos.

Por último, antes de cerrar la nota, el cronista, le preguntó si le parecía "buen mozo" Martín Pepa. Con su sonrisa habitual, Pampita expresó: "No voy a contestar".

El firme consejo de amor de Marcela Tauro para Pampita con una frase picante

Cuando pasó poco más de un mes de su escandalosa y mediática separación de Roberto García Moritán, luego de cinco años juntos y una hija en común, Pampita no dudó en seguir adelante y rehacer su vida.

Es así que recientemente la modelo fue al teatro Colón junto al polista Martín Pepa, con quien se estaría conociendo, y las versiones de romance explotaron. Claro que al ser consultada por el cronista de Intrusos (América TV), la propia Pampita no negó la versión.

Y si bien aclaró que fue "con mucha gente", dejó en claro: “Tengo mucha gente amiga que me acompaña. Me parece perfecto que así sea. No tengo ningún prejuicio. Puedo salir a comer, ir al teatro, ir al cine. Puedo hacer todo lo que tenga ganas de hacer”.

Tras ver las declaraciones de la modelo, desde el piso de Intrusos analizaron la actual situación de Carolina Ardohain y Marcela Tauro no dudó en darle un firme consejo para que vaya despacio, citando una picantísima frase de su mentor, el icónico periodista de espectáculos Lucho Avilés.

"Para mí ella tiene que disfrutar y no presentar a nadie. Que tarde en presentar y que disfrute de sus hijos", deslizó primeramente Tauro al tiempo que Flor de la V citó a Chiche Gelblung recordando que según él "un hombre para conquistar a una mujer era capaz de cualquier cosa, de mentir, de embargarse y de hacer hasta lo imposible".

Fue allí cuando Marcela Tauro intervino nuevamente, recordando una picantísima frase del creador de Indiscreciones: "Ya lo decía mi mentor Lucho Avilés 'mucho prometer hasta meter y después de haber metido, se olvida de lo prometido'”.