Pampita se metió en el duro conflicto entre Indiana Cubero y Nicole Neumann: su tajante postura

Pampita no esquivó el tema, trató el asunto con mucho respeto hacia Nicole y dio su opinión. "No soy tan cercana como para hablar un tema tan personal. No me animaría nunca a hablar estos temas”, afirmó.

“No me gusta tampoco que entre mujeres estemos juzgando las maternidades de una con otra. Cada una hace lo mejor que puede”, siguió.

La jurado de Los 8 escalones del millón mostró muchísima empatía con Nicole. "Todas tenemos siempre la intención de que nuestros hijos salgan buenos, que les vaya bien en el colegio, que no se metan en líos”, señaló.

Al finalizar, Pampita remarcó que a ella no le agrada inmiscuirse en los temas íntimos de cada hogar. "No creo que esté bien como mujeres que juzguemos como materna la otra, en ninguno de los casos”, cerró.

La frase letal de Mica Viciconte sobre Nicole Neumann, en medio del conflicto con Indiana Cubero

El enfrentamiento entre Mica Viciconte y Nicole Neumann no es novedad. La panelista de Ariel en su salsa y la modelo no se pueden ni ver. Nada parece demostrar que eso pueda cambiar.

Ahora, la pareja de Fabián Cubero quedó en el medio del conflicto de Indiana con su mamá. La figura de Telefe quiere lo mejor para la hija del ex jugador, intenta no meterse en el asunto, pero está claro de qué lado está y no oculta sus diferencias con la diosa de las pasarelas.

"Está todo en la Justicia. Hay que esperar. La jueza le dijo a las partes que no pueden hablar en los medios. No sé mucho porque no estoy metida. Yo busco paz y tranquilidad", manifestó sobre la denuncia que existe por violencia familiar, en donde la hija del ex futbolista revela las tensiones con Nicole.

"La verdad es que no hablaría por respeto a las menores. Espero que la Justicia accione", remarcó la ex Combate en el ciclo de El Trece. "¿El tema es así de fuerte como dijo la abogada (de Indiana)?", retrucó el cronista.

Lo que habló la abogada, lo habló la abogada. Yo no puedo decir nada", insistió Mica. "No es la Nicole que conocemos, entonces. ¿Es una careta?", repreguntó el notero. "Hay personas en la vida que tiene doble cara", fue la respuesta tajante de la pareja de Fabián Cubero.