Kassandra Frutos: "Cuando me iba al telo era muy chiquitita"

“Verle a mi sobrino es muy poco anticonceptivo igual”, bromeó.

Sobre los gastos compartidos, la conductora de radio y tv, dijo que siempre depende de la situación como una fecha especial. “¿Y el telo?”, disparó uno de los conductores.

“Lo que pasa que cuando me iba al telo era muy chiquita, no me daba para el 50/50”, reveló y el estudio estalló de la risa.

Te dejamos el momento: