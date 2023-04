Patricia Sosa se metió en el conflicto entre Valeria Lynch y la hija de Cau Bornes: "Es una cosa espantosa"

La intérprete de Aprender a volar aclaró que sí mantiene una relación con Cau. "Con Oscar Mediavilla, su esposo, somos amigos de Cau Bornes. De hecho, nos invitó a su cumpleaños hace unos días”, reveló.

“Fue un cumpleaños muy sencillo de 20 personas y estaba Taís y su novio, lo pasamos lindo y comimos empanadas, una cosa de casa sencilla. Taís está muy bien, preciosa y centrada”, siguió.

Sosa indicó que la desconcertó enterarse que Valeria se distanció de la hija de Cau. "Me recontra sorprendió enterarme que Valeria la echó a Taís de su casa. Es una cosa espantosa y horrible. Yo escuché una sola campana, pero viví la otra parte de cerca y fue penoso. Fue triste ver a una chica llorar y fue triste ver a un papá que no salió a contar toda la verdad”, opinó.

La figura de la música comentó un detalle, con el que trató de describir el presente del ex de la intérprete de Me das cada día más: “Yo no sé si Cau me permite decir esto, pero lo voy a decir igual. Cau no se llevó a la nena porque ella quería estar con su mamá, pero él no tenía dónde ir. (Fernando) Burlando le prestó un departamento vacío de un ambiente y se llevó un colchón, a él quizás le da vergüenza decir esto, esto no te hace peor persona y no hay que temer a las realidades que vive uno”.

“Han pasado una época fea que calculo que ya pasó, yo la vi llorar a Taís sobre este episodio hace un año y medio. Yo hablo con su papá, lo único que hago con ella es abrazarla fuerte y decirle que la quiero, trato de calmar las aguas con mi personalidad”, cerró.

Valeria Lynch echó de su casa a la hija de Cau Bornes y explotó una feroz interna: "Perdí a mi mamá"

En agosto de 2019, Valeria Lynch se separó de su pareja, Cau Bornes, después de 13 años de relación. Pese a la ruptura, la hija del brasileño, Tais, siguió viviendo con la cantante.

La joven perdió a su mamá cuando era muy chica y la estrella de la música se hizo cargo de su crianza como una segunda mamá. Sin embargo, algo ocurrió en los últimos días.

Según contaron en Socios del espectáculo (El Trece), Valeria echó de su casa a la hija de Cau. "Desde que Lynch se puso en pareja con el músico Mariano Martínez, la cosa entre ellas empeoró. Tais y Mariano no se llevan bien", señaló Nancy Duré.

La periodista indicó que la joven está pasando por un momento de mucho pesar. "Tais está angustiada. Me dicen que dijo ‘por culpa del novio perdí a mi mamá’", sentenció.