Caso Valeria Lynch: ¿Se viene un embargo millonario?

Por otra parte surge el problema de la tasación por el departamento en Punta del Este, un bien que Valeria y Cau Bornes adquirieron durante el matrimonio, que según los expertos inmobiliarios uruguayos, tendría un precio de venta en el entorno de los 350 – 360 mil dólares, ubicado en el edificio Vista Brava, de la calle Tabaré de Punta del Este a metros de la playa Brava, en una de las zonas más cotizadas del balneario, y que la defensa de la cantante, sostiene en un precio de 200 mil, muy por debajo del precio promedio, sin contar el alhajamiento que también deberá considerarse.

image.png

En ese sentido la defensa del Cau Bornes iniciaría en el Uruguay el proceso preliminar o medidas cautelares de acuerdo al CGP (Código General del Proceso, artículos 185, y siguientes así como el 309 y siguientes) tendientes a conocer el estado actual del inmueble, ya que a Cau Bornes, en calidad de legítimo propietario, se le ha impedido el uso y disfrute desde la separación de la pareja por orden expresa de la cantante.

Esta acción judicial, debe ser presentada en un juzgado del Uruguay, o vía exhorto internacional, con el cometido de ordenar la inspección ocular, realizada por el juez, o personal de justicia y demás auxiliares como expertos peritos, para la valuación actual del bien, su estado de conservación, y un inventario de todo el alhajamiento y decoración del departamento, así como la documentación que respalda la compra y titularidad.

Pero además, Valeria deberá presentar un detallado informe sobre esta propiedad y demás bienes, en calidad de administradora de todo lo producido por la sociedad conyugal, y de lo que Cau no ha visto un solo peso desde la separación. De corroborarse un ocultamiento o falsedad en las declaraciones, podrá ser pasible de la máxima sanción prevista: ¨…. el tribunal deberá imponer las máximas sanciones procesales al demandado ganancioso (en este caso Valeria), si entendiere que el proceso no se hubiera promovido a no ser por esa circunstancia¨, Artículo 309.

image.png

Preocupación en la defensa de Valeria

La Dra. Elba Marcovecchio desea llegar a un rápido acuerdo, ya que de prosperar esta iniciativa de la defensa de Cau, podría verse ante un instrumento supranacional como es el Protocolo de Las Leñas, firmado por los cuatro países del Mercosur ( Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay), para la asistencia Jurisdiccional en materia Civil, Comercial, Laboral y Administrativa (MERCOSUR/CMC/DEC Nº 05/92, RATIFICADO POR LEY Nº 16.971 del 15/6/98), que es de tratamiento y ejecución inmediata en los tribunales charrúas, y que puede ser presentado en estos días.

En este marco supranacional, la obtención de datos aportados por testigos podría ser fundamental para determinar la culpabilidad o inocencia de Valeria en el caso que el ocultamiento de información sobre ingresos, bienes o movimientos de cuentas, que a consideración de la Dra. Sandra Almeida, defensora de Cau, pudieran ser determinantes para demostrar ante la justicia, la actitud maliciosa de la cantante. Esto conllevaría a que su manager y representante en Uruguay, Diego Sorondo, pudiera ser citado a declarar, como así la presentación de los contratos celebrados con canales de tv, giras, regalías y todo aquello que hubiere sido producido por la sociedad conyugal durante el matrimonio.

image.png

Otros bienes

El estudio Marcovecchio, deberá sortear otro escollo, y es el relacionado con la propiedad que hoy habita Santiago Caballero (segundo hijo de Valeria y el productor Héctor Caballero) ubicada en la calle Haedo 311 de San Isidro, que según trascendió en medios, la propiedad no estaría a nombre de la novia de Santiago sino que figuraba en una operación de compra del año 2011 a nombre del hijo de Valeria. Situación que llamó la atención de Cau, ya que el joven de veinte pocos años, no poseía en esa época, ingresos comprobados para la adquisición de esa propiedad. En caso que hubiera sido un regalo del padre, el empresario Héctor Caballero, podría ser citado a declarar, para que pruebe la operación, pero en caso que no lo hubiera hecho, Santiago Caballero, hoy de 37 años, deberá explicar cómo obtuvo el dinero para la compra de esta propiedad. Lo que sospecha la defensa de Cau, que estos dineros podrían haber salido de la sociedad conyugal, lo que provocaría una pérdida o defraudación en el patrimonio de la pareja.

En estos días la suerte de este expediente estancado, podría continuar con un millonario embargo a la Cantante Valeria Lynch, con las consecuencias judiciales que eso conlleva y las diligencias en el Uruguay según está previsto en el tratado de Las Leñas.