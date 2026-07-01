El picante mensaje de la ex de Zunino de Gran Hermano que abrió un interrogante: ¿le fue infiel a Nenu López?

En ese momento, el conductor Fede Popgold lanzó una chicana, recordando además que el ex GH le había dejado un comentario a Daniela Celis en una historia de Instagram: "Zunino es medio picaflor".

Cabe recordar que Nenu López fue eliminada de Gran Hermano el 29 de junio y, al salir de la casa, besó a Zunino en el estudio de Telefe, dejando en evidencia que ambos seguían apostando por su relación.

En ese contexto, Mica Viciconte lanzó una advertencia en pleno stream: "Esto le va a llegar a Nenu... y dejá de mirarla a Dani".

¿Cómo fue el reencuentro de Nenu López con Zunino?

La eliminación de Nenu López de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe), tras perder el mano a mano frente a Campanita, dio paso a una de las escenas más esperadas por los seguidores del reality. Al abandonar definitivamente la casa, la bailarina protagonizó el ansiado reencuentro con Franco Zunino, con quien había construido una intensa historia de amor durante su estadía en el programa. Zunino había dejado el juego semanas atrás y le prometió que la esperaría afuera para continuar apostando por la relación, promesa que cumplió al aguardarla desde la tribuna del estudio.

Apenas lo vio, Nenu no pudo ocultar la emoción y fue directamente a besarlo. Los dos se fundieron en un abrazo y sellaron el reencuentro con un beso frente a las cámaras, confirmando la continuidad del romance fuera del juego. Cabe recordar que antes de ingresar a Gran Hermano, Zunino mantenía una relación con Micaela, vínculo que decidió terminar, y que ya dentro de la casa también protagonizó un breve acercamiento con Luana Fernández antes de inclinarse por la historia con Nenu.

El romance entre ambos nació luego de un momento íntimo tras ducharse juntos, que derivó en un beso que marcó el inicio visible de la relación. Con el paso de los días, dejó de ser un rumor para convertirse en uno de los temas centrales del ciclo: Franco blanqueó el vínculo en vivo y Nenu también lo confirmó, pese a un incómodo percance dental que interrumpió la charla. El affaire generó además celos y chicanas dentro de la casa por el pasado sentimental de Zunino, y tras la eliminación de Nenu, el reencuentro fuera del reality dejó abierta la expectativa sobre la continuidad de la pareja en la vida real.